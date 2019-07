Echenique: No se entiende que Sánchez siga buscando un acuerdo con los amigos de Vox

El secretario de Acción Política de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha criticado este domingo al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por seguir buscando un acuerdo "con los amigos de Vox", y recuerda que un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos es la opción "coherente" que quieren sus votantes.

Así lo ha señalado en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, después de que desde el PSOE hayan anunciado que se explorarán otras vías para formar Ejecutivo, tras la fallida investidura de Sánchez al no lograr un acuerdo con la formación de Unidas Podemos.

Echenique ha recordado en su tuit que un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, recalcando que se trata de formar un Ejecutivo "de coalición" y "no de coacción", es la "única opción coherente con lo que Sánchez prometió en campaña", además de ser "lo que quieren sus votantes".

Un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos (de coalición, no de coacción) no sólo es la única opción coherente con lo que Sánchez prometió en campaña. Es lo que quieren sus votantes.



