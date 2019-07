Echenique dice que el veto a Iglesias es un "precedente antidemocrático peligroso" y busca que Podemos vote no

El responsable del Comité Negociador de Pactos y diputado de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado este viernes que el veto del PSOE a que Pablo Iglesias forme parte de un gobierno de coalición "abre un precedente antidemocrático peligroso" y busca que Podemos vote no en la investidura a Pedro Sánchez.

A juicio de Echenique, el PSOE está haciendo un propuesta para que Podemos "diga que no". "Vetar al líder de un partido es tanto como vetar a un partido", ha asegurado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Ha recalcado que el veto a Iglesias abre un "precedente peligroso", porque hay que respetar a los candidatos de cada formación. "Este veto abre un camino peligroso en la democracia, vetar al líder de una formación usando mecanismos que no son democráticos", ha insistido.

Según Echenique, negando la entrada de Iglesias, el PSOE le dice a los votantes del partido 'morado' que su papeleta "vale menos". Así, le ha afeado a Sánchez que en un primer momento negara el veto a Iglesias, pero se termine viendo que sí era una cuestión "de nombres".

Con todo, ha subrayado que siguen abiertos a cerrar un Ejecutivo de coalición. "Por nosotros no va a ser, nos parece grave que se diga que no defiende la democracia, pero esto no va a ser un obstáculo", ha asegurado Echenique.

"A pesar de todo esto, cuando no llame para negociar de buena fe vamos a ir a negociar de buena fe", ha añadido, mostrándose confiado de que lo lógico será que el PSOE alcance un acuerdo con Podemos si no consigue el apoyo de PP ni Ciudadanos.

Preguntado si su partido estudia abstenerse en la investidura si no alcanza un pacto con el PSOE, Echenique ha recalcado que cualquier cosa que no sea votar 'no' "es facilitar". "Uno puede hacer presidente a alguien votando a favor o absteniéndose. Esto nos lo enseñó el PSOE cuando hizo presidente a Mariano Rajoy absteniéndose", ha señalado, aduciendo que es lo que han expresado las bases.

"Ojalá hubiera un acuerdo para un gobierno de coalición de aquí al jueves y podamos votar que si, pero si no ocurre haremos lo que nos han pedido los inscritos", ha subrayado.