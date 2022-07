Echenique dice que aún tiene recorrido político aunque no quiere hacer carrera y destaca que Podemos y Sumar confluirán

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

Subraya que su formación tiene claro que trabajará por la unidad y que otros deberán pronunciarse, como Más País o Compromís

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha señalado que aún tiene recorrido político aunque no quiere hacer carrera profesional en este ámbito. También ha reivindicado que Podemos está comprometido con la plataforma 'Sumar' que impulsa la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y que toca pronunciarse al respecto a otras fuerzas, como Más País o Compromís.

"Mi trayectoria política no puede ser mucho más larga de lo que ya ha sido. Yo siempre echo de menos la ciencia (...) Pero de momento estamos haciendo un buen trabajo. Yo estoy muy contento con mi trabajo en el Congreso y ya veremos lo que depara el futuro. Lo que tengo absolutamente claro es que yo no voy a hacer una carrera profesional en la política, primero porque no me apetece y segundo porque no es lo que hacemos la gente de Podemos", ha apuntado durante una entrevista con Europa Press, para dejar claro que de momento sigue con su trayectoria política.

A su vez, ha manifestado que tiene claro que Podemos y 'Sumar' "tienen que ir juntos a las elecciones" y que la vicepresidenta Yolanda Díaz, que impulsa este proyecto, debe ser "la candidata de todos" a las próximas elecciones generales.

"Pensamos que ese esquema y esa alianza puede servir para llegar más lejos de lo que hemos podido llegar hasta ahora y en esto vamos a trabajar desde Podemos, trabajar desde el principio para que tenga éxito esta candidatura", ha enfatizado Echenique para defender que, de la mano de Díaz, aspiran a tener "más fuerza" para reeditar la mayoría progresista y seguir impulsando medidas valientes.

"DÍAZ DEBE CONSTRUIR SUMAR COMO ENTIENDA QUE ES MEJOR"

Cuestionado sobre si este proyecto genera inquietud en Podemos, Echenique ha expresado que "respetan" que la vicepresidenta construya Sumar como "ella entienda que es mejor". Eso sí, desgrana que su espacio siempre ha sido "plural", dado que es "evidente" que Podemos e IU son partidos distintos pero han ido juntos a las elecciones bajo un mismo candidato. "Las diferentes ópticas enriquecen", ha argumentado.

Sobre el papel que tendrá Podemos en la conformación de esa posible candidatura, el portavoz parlamentario ha dicho que tienen que esperar a que Díaz realiza su proceso de escucha con la sociedad civil, que durará meses y donde ha marcado claramente las bases.

"A partir de ahí ya nos pondremos a hablar de los detalles que son muchos (...) pero aún falta tiempo para hablar es eso", ha precisado Echenique para recordar que antes las formaciones tienen que afrontar los comicios municipales y autonómicos. Una cita que, tal y como las percibe, darán "parámetros y lecciones" para hacer de forma "más eficaz" esta iniciativa para ensanchar el espacio a la izquierda del PSOE.

LAS NEGOCIACIONES DE LAS CANDIDATURAS NUNCA SON SENCILLAS

Al respecto, ha dicho que las negociaciones para construir una candidatura "nunca son sencillas" pero cuando hay "voluntad de acuerdo" y una "hoja de ruta clara" es el "mandato político", todos los "escollos desaparecen". Un consenso que ya se dio en el pasado y confía en que volverá a pasar.

También ha resaltado que la titular de Trabajo reconoció recientemente, en los cursos de verano de la Universidad Complutense, la contribución de Podemos porque "a nadie se le escapa" que sin la formación morada "no estarían aquí", al conseguir romper el bipartidismo y el primer gobierno de coalición de la historia a nivel estatal. Y dentro del Ejecutivo han demostrado que Díaz y las ministras Belarra y Montero son figuras políticas importantes que además gestionan bien para proteger a la ciudadanía.

En cuanto a si Comprimís y Más País deben formar parte de la reagrupación de la izquierda, Echenique ha subrayado que "cuanto más gente venta a la candidatura mejor" pero que hay que preguntarle a ellos sobre sus planes, dado que ahora comentar esas posibles alianzas es "política ficción".

TOCA APRENDER DE ANDALUCÍA PARA EL FRENTE AMPLIO

Respecto a si su apuesta es extender el frente amplio para las autonómicas tras la experiencia en Andalucía, el dirigente de la formación morada ha comentado que la "unidad hay que buscarla" pero tienen que extraer lecciones de los comicios del 19J, donde el resultado de Podemos, IU y Más País no fue "ni mucho menos el esperado".

"Hemos de hacer todos autocrítica de lo que hemos podido hacer mal y a partir de ahí todo ese aprendizaje ponerlo encima de la mesa para en las municipales y autonómicas hacerlo mejor", ha desgranado para agregar que en el ADN de Podemos está "buscar la unidad".

PODEMOS DEBE ACTIVAR PRONTO SU MODO ELECTORAL

Asimismo ha matizado que, en estos comicios, cada territorio tiene sus características y hay distintos actores políticos, por lo que toca adaptarse a la realidad de cada región. En cuanto a si es posible una candidatura de unidad en Madrid y Valencia, Echenique ha dejado claro que por Podemos "no va a ser", como demostraron ya en las últimas autonómicas en Madrid, pero ha insistido en que se les tiene que preguntar "a los demás".

Finalmente, ha opinado que es "sensato" que Podemos comience a hacer pronto sus procesos de primarias internas de cara a esta cita electoral autonómica y local, dado que el PSOE ya lo va a hacer, aunque los plazos para ello se tendrán que decidir de forma colectiva en la Ejecutiva de la formación.

---------------------

Contenido multimedia:

Vídeo: Echenique dice que no hará "una carrera profesional en la política"

Duración: 01:27

Url: https://www.europapress.tv/auth?v=688068&p=1&t=eyJuYW1laWQiOiI1MzgxIiwiZXhwIjoxNjU4OTE0ODQxLCJpc3MiOiJFbnZpb05vdGljaWFzIiwiYXVkIjoid3d3LmV1cm9wYXByZXNzLnR2In0.gDlvpw4yS0AZIcjdmqqt24Bpt0TC-iDTR-_Bz3DL2aI

---------------------