Echenique no comenta el caso Dina y acusa al PP de crear una "parapolicía" contra sus adversarios, como Podemos

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, no ha querido pronunciarse este miércoles sobre las últimas novedades en torno al caso Dina y el papel del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, porque son "detalles que están 'sub iudice'", y se ha limitado ha defender que lo que sí es una "evidencia" es que el PP creó, cuando gobernaba, unas "cloacas del Estado" y una "parapolicía" desde el Ministerio del Interior para desprestigiar a adversarios políticos, como Podemos.

Así lo ha asegurado en rueda de prensa en el Congreso, al ser preguntado sobre las informaciones publicadas recientemente de conversaciones en un chat de abogados de Podemos en los que mencionaban a los fiscales del 'caso Villarejo', y sobre si Iglesias va a dimitir si acaba siendo imputado.

"Yo no me voy a referir a detalles que están 'sub iudice'. Quiero dejar de manifiesto algunas evidencias que conocemos, porque son públicas y están comprobadas", ha afirmado el dirigente del partido morado.

Por ejemplo, Echenique ha hecho referencia a las conclusiones que aprobó en 2017 la comisión de investigación sobre la supuesta utilización partidista del Ministerio del Interior en tiempos de Jorge Fernández Díaz como ministro.

Según el portavoz, en esas conclusiones "quedó establecido" que el PP utilizó ese Ministerio "para crear una parapolicía y unas cloacas del Estado, que se dedicaban a fabricar informes falso contra adversarios políticos, para desprestigiarles, y así condicionar el resultado de las elecciones o la formación de gobiernos en España". "Una práctica deleznable y bastante antidemocrática", ha denunciado.

Además, Echenique ha hecho referencia al audio de la declaración de Villarejo ante el juez en marzo de 2019 después de que se abriera, dentro de la macrocausa Tándem, la pieza 10, conocida como 'Dina', que investiga el robo del teléfono móvil de la ex asesora de Iglesias Dina Bousselham.

En concreto, el dirigente de Podemos ha afirmado que Villarejó aseguró entonces que entregó a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía el "pen drive" con el contenido del móvil de la exasesora de Iglesias, antes de que se publicara en los medios de comunicación.

"Creo que hay una pregunta muy importante que hay que contestar y es qué hizo la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, que sabemos que en esos momentos estaba enormemente ligada a las cloacas del Estado", ha apostillado.