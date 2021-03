Echenique avisa al PSOE de que no hay ninguna razón para no poner techo a los alquileres salvo "no enfadar a la banca"

Cree que el modelo de incentivos y construir más vivienda social no es la vía correcta

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha subrayado que el acuerdo de coalición suscrito con el PSOE pauta el despliegue de una regulación del alquiler que ponga "techo" a los precios y "no hay ninguna razón para no hacerlo en el conjunto de España excepto no enfadar a la banca y a los fondos buitre".

También ha insistido en varios comentarios en la redes sociales que el modelo de incentivos que plantean los socialistas no es eficaz y precisamente es el sistema que apoya el PP.

Así lo ha indicado tras conocer el acto de precampaña del candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, quien se ha comprometido a iniciar la construcción de 15.000 nuevas viviendas públicas para alquiler accesible social, si gana los comicios del 4 de mayo. También ha participado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que confía en que la Ley de Vivienda nazca del acuerdo con su socio, Unidas Podemos, porque "hay margen de negociación".

Al respecto, Echenique ha planteado una serie de puntualizaciones al PSOE, aunque ha destacado que conoce a Ábalos y cree que su preocupación por mejorar el derecho a la vivienda es "genuina".

Sin embargo, el aspecto más relevante sobre la Ley de Vivienda es el acuerdo de gobierno firmado entre PSOE y Unidas Podemos, que "habla claramente de poner techo a la subidas abusivas y de regularlas".

"Este acuerdo está firmado por el Presidente del Gobierno ante todos los españoles y debe cumplirse", ha insistido Echenique para mostrar un pantallazo del punto concreto del pacto de coalición que alude a la regulación del alquiler.

LOS INCENTIVOS NO FUNCIONAN Y SON FISCALMENTE "REGRESIVOS"

Pero además ha subrayado que un informe del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha "descubierto" que esta medida "difícilmente (el modelo de incentivos) funcionaría" porque a los propietarios, en promedio, "no les sale a cuenta bajar el alquiler", aparte de ser "fiscalmente regresiva".

"Resumiendo, los incentivos fiscales propuestos por el PSOE sirven para redistribuir la riqueza desde los que menos tienen hacia los que más tienen, no salen a cuenta al promedio de los propietarios y no sirven para poner techo a los alquileres", ha enfatizado el portavoz parlamentario de Unidas Podemos.

MÁS VIVIENDA NO PONE TECHO AL ALQUILER

Respecto a las palabras de Gabilondo esta mañana, Echenique ha desgranado que en España "no hay un problema de falta de viviendas" puesto que hay más de 3 millones de inmuebles "vacíos", la mayor parte de ellos "en manos de los bancos y fondos buitre".

En consecuencia, no le parece "muy sensato seguir construyendo con este panorama" para afirmar que si se aspira a tener un parque de vivienda social comparable a los países del entorno comunitario, "parece más sensato que los grandes propietarios cedan el uso de su vivienda vacía al alquiler social".

También ha dicho que ceder el uso de las viviendas existentes es "mucho más rápido que construir cientos de miles de viviendas nuevas", lo cual "posiblemente llevaría décadas". Aunque ha insistido en que, pese a ampliar el volumen de vivienda social, seguiría sin cumplirse el acuerdo suscrito por Sánchez para poner "techo" a los alquileres. "Podría moderar los precios pero nunca ponerles techo", ha apostillado.

En definitiva, Echenique ha aseverado que para garantizar el derecho constitucional a la vivienda hay que "cumplir el acuerdo", puesto que construir más vivienda o poner incentivos fiscales "no funciona y es además lo que pide el PP".

"En Cataluña ya lo han hecho y funciona. En Holanda, país nada sospechoso de estar gobernado por socialcomunistas, también. No hay ninguna razón para no hacerlo en el conjunto de España excepto no enfadar a la banca y a los fondos buitre", ha zanjado.