Echenique afirma que Podemos ejercerá su "autonomía política" dentro de Sumar, como cree que harán fuerzas regionalistas

Respalda el análisis crítico de Belarra sobre el resultado de Sumar: invisibilizar y dar un rol secundario a su partido no ha funcionado

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha afirmado que la formación morada ejercerá su "autonomía política" dentro de Sumar, como augura que harán otros partidos de la coalición de ámbito regionalista.

Así lo ha indicado a los medios de comunicación tras la celebración de la diputación permanente de la Cámara Baja, que ha convalidado la prórroga del decreto anticrisis, y cuestionado sobre la situación de Podemos, que tendrá cinco diputados dentro del futuro grupo parlamentario, y si opina que se sienten representados dentro del equipo de Sumar para encarar la negociación sobre el nuevo gobierno de coalición o, si por el contrario, quedarán diluidos.

Echenique ha incidido que muchos partidos de la coalición es "evidente" que van a ejercer su autonomía, citando expresamente a los de ámbito regionalista como la Chunta, Més per Mallorca o Compromís; y que Podemos también lo va a hacer.

"Yo creo que lo que no se le puede pedir a ninguna fuerza es que no ejerza su autonomía política. Creo que no vamos a ser los únicos que lo hagamos, pero desde luego Podemos lo va a hacer y estoy seguro que más fuerzas también lo van a hacer", ha ahondado para destacar que su partido es un "proyecto político indispensable para que en este país pueda haber ciertas transformaciones profundas".

Cuestionado sobre si considera que la formación morada debe tener un ministerio en el futuro Ejecutivo progresista, Echenique ha eludido contestar dado que abordar detalles de la negociación sobre la composición de un posible gobierno no funciona.

INVISIBILIZAR A PODEMOS NO HA FUNCIONADO PARA QUE SUMAR CREZCA

Luego, ha respaldado el análisis crítico de la líder de Podemos, Ione Belarra, respecto a los resultados electorales de Sumar el 23J, dado que dijo la "verdad" y es una "realidad" que se han perdido 700.000 votos y siete escaños con relación al saldo en solitario que obtuvieron Unidas Podemos, Más País y Compromís en 2019.

"Esto es lo que ponían los faldones de todos los análisis electorales en todas las televisiones el domingo por la noche porque es evidente que es lo que ha pasado", ha lanzado para remarcar que no ha funcionado ni la estrategia de "invisibilizar" a Podemos ni hacer una apuesta "fuerte" por el feminismo.

Es más, Echenique ha insistido que la hipótesis de dejar a Podemos en un "papel muy secundario" para intentar crecer no ha sido "verificada" el 23J, si bien más allá del resultado de Sumar valora "muy positivamente" que en global se haya evitado una mayoría de PP y Vox.

"Compartimos el alivio que muchísima gente ha sentido al ver el resultado electoral, pero respecto de nuestro espacio creo que hay que hacer los análisis objetivamente y a partir de ahí cada uno puede hacer sus valoraciones y sus explicaciones sobre el resultado", ha zanjado.

Desde sectores morados han remarcado que la autonomía de las formaciones políticas también era patente durante esta legislatura, como se refleja en varias votaciones donde elementos del espacio confederal votaron distinto en asuntos como la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN.

Fuentes de la formación remarcan que el peso y voz no es algo numérico sino cualitativo, aludiendo así implícitamente a la potencia ideológica de sus planteamientos, la relación que mantienes con fuerzas plurinacionales y la relevancia de sus cinco parlamentarios en el Congreso.

Por último, aluden a que es posible que la investidura para un gobierno progresista salta adelante pero que, sin duda, la legislatura será más compleja dado que el bloque progresista y plulinacional cuenta con 17 diputados menos que en el anterior mandato, cuando se aprobaron leyes con hasta 182 escaños.