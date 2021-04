Echenique advierte que la "amenaza reaccionaria" seguirá tras postpandemia

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha advertido de la "peligrosa amenaza reaccionaria", que ha calificado de "trumpismo nacional" que trata de dividir a los españoles en buenos y malos, seguirá ahí después de que pase la pandemia, en referencia a Vox y PP.

En su intervención en el Congreso, Echenique ha dicho que el PP esta "atrincherado en Madrid" y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, es la "nueva ultraderecha trumpista", y le ha reprochado el uso "vampirizado y retorcido" de la palabra "libertad" en su campaña electoral.

Por eso, por el "clasismo y la aporofobia" que supone la derecha para Podemos es una "obligación" -ha dicho Echenique- "sacarlos de Madrid".

Y en esa tarea ha pedido a Sánchez que no haya "ni media mala palabra entre nosotros que pueda desmovilizar el voto de la izquierda" en las elecciones del 4 de mayo.

Después de "impedir que los reaccionarios sigan vampirizando Madrid", Echenique se ha mostrado convencido de que "volveremos a ponernos de acuerdo para gobernar a pesar de nuestras diferencias".

Ha aludido al uso "vampirizado" que el PP hace de la palabra "libertad" en la campaña de Madrid y ha argumentado que "no se refieren al lema francés de igualdad y fraternidad o a la libertad que se pierde cuando uno no tiene techo o no llega a fin de mes. Cuando dicen libertad, realmente piden carta blanca para que una clase social pueda hacer lo que le dé la gana".

Echenique se ha referido así a la libertad de financiar ilegalmente el partido, empadronarse en Madrid por los privilegios fiscales o saltarse las restricciones de movilidad.

"Esto es lo que tenemos en frente" ha dicho Echenique a Pedro Sánchez: "El odio y el negacionismo".

Ha considerado que, a pesar del "ruido constante" de los partidos en la oposición, es un buen momento de hacer análisis de lo sucedido durante la pandemia, período en el que, entre otras cuestiones, se ha aprendido que la ciencia es una herramienta "poderosa para protegernos", con la producción de vacunas "con altísimas tasas de seguridad y eficacia".

Ha pedido que se liberalicen las patentes de las vacunas contra la covid, ya que las farmacéuticas ya han recibido financiación pública, y ha reivindicado el papel de la sanidad pública y universal.

El portavoz de Unidas Podemos ha insistido en que el Gobierno de coalición ha combatido la crisis económica de forma distinta a las anteriores y ha implementado medidas sociales para no dejar a nadie atrás, ha puesto en marcha el plan de vacunación y aprobado unos presupuestos expansivos.

Sí ha reconocido que su formación en algunas medidas "hubiera ido más allá" y "discrepancias en algunas tareas", pero que hoy quería centrarse en "los elementos que compartimos", como esa amenaza "más peligrosa que el virus", lo que ha llamado "el florecer del movimiento político reaccionario, que amenaza la democracia" y ante el que "no podemos estar divididos".

Para Echenique, cuando se haya logrado vencer a la covid, esa "amenaza reaccionaria estará aquí", en una combinación de valores ultraconservadores, corrupción y privilegios.