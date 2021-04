Echániz (PP) augura que "Madrid será la tumba del 'sanchismo'" el 4 de mayo

El diputado del PP José Ignacio Echániz ha asegurado este martes que el Gobierno ha luchado en este último año contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, mientras ella -ha dicho- "luchaba contra la pandemia" y por ello ha augurado que el próximo 4 de mayo "Madrid será la tumba del 'sanchismo".

En una pregunta a la ministra de Sanidad en una sesión de control al Gobierno en la que no ha estado presente el presidente, Pedro Sánchez, que se encuentra en Andorra en la Cumbre Iberoamericana, el diputado del PP ha reprochado a la ministra de Sanidad que no haya visitado aún el hospital Isabel Zendal de Madrid, ante lo que ésta ha respondido que no lo ha hecho porque no ha recibido ninguna invitación.

"Quedan catorce días para el principio de su fin", ha dicho el diputado del PP en alusión al Gobierno de Sánchez, a quien el PP acusa de ser la antítesis del servicio público y de atacar a la Comunidad de Madrid por "cálculo electoral" cuando a su juicio tiene la sanidad pública más capaz, más potente y más solidaria.

La ministra le ha reprochado al diputado que vaya al Congreso a hacer campaña y ha reconocido que ella también está en campaña, pero no en la electoral sino en la de "vacunación".

"Van a seguir llegando cada vez más y más vacunas. Espero que se sumen y hagan políticas sanas, decentes y de arrimar el hombro. Es la mejor herramienta de política sanitaria y recuperación económica: vacunar, vacunar y vacunar", ha replicado Darias.

Sobre la sanidad madrileña, ha dicho la ministra que tiene "el máximo interés" en conocer el estado de los centros de atención primaria, y ha dicho que sí ha estado en el hospital Gregorio Marañón y en el de Puerta de Hierro sin que la haya acompañado su homólogo en el Gobierno regional.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, en su pregunta a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, también ha dicho que el Gobierno "ha perdido la suerte" y que del mismo modo que perdieron en Murcia, en Castilla y León, en Bruselas, van a perder el próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid.

"Y pronto Pablo Casado va a llegar al Gobierno de España para que por tercera vez el PP recupere la prosperidad para España", ha augurado en su intervención Egea.