Ecarri cree que España haría bien en sumarse a EEUU en sus medidas "contra el gobierno forajido" de Maduro

Defiende aumentar la presión para que haya elecciones y dice que las empresas españolas con quien están teniendo problemas es con el régimen

Antonio Ecarri, representante para España de Juan Guaidó --reconocido por el Gobierno como presidente encargado de Venezuela-- cree que España y la UE "harían bien en sumarse" a Estados Unidos en su decisión de tomar medidas contra "el gobierno forajido" de Nicolás Maduro en Venezuela, para así "poner presión" y que se consiga el objetivo de unas elecciones presidenciales libres en el país.

"Esperamos que nos ayuden en eso, saben que es dinero mal habido", ha dicho. En declaraciones a Europa Press, Ecarri ha recalcado que las decisiones estadounidenses "quitan la careta a mucha gente que apoya al régimen" y que tienen un discurso "antiimperialista pero hacen negocios en Estados Unidos y tienen cuentas en Estados Unidos".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes un decreto para bloquear los activos del Gobierno de Venezuela en Estados Unidos y prohibir a los ciudadanos proveer fondos, bienes o servicios a ninguna persona cuya propiedad e intereses han sido embargados.

"NO SON UN BLOQUEO A VENEZUELA"

Estas medidas, ha subrayado Ecarri, "no son un bloqueo a Venezuela, sino a las cuentas y transacciones en Estados Unidos con Venezuela" y afectan a "sectores que apoyan al régimen usurpador", no a la población. Además, ha destacado que no las pidió la oposición venezolana, sino que son consecuencia del informe que presentó la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

La Unión Europea ya ha avisado de que está en contra de la aplicación extraterritorial de las sanciones estadounidenses --en tal caso podrían afectar a empresas europeas con intereses en Venezuela--.

Ecarri ha remarcado que las españolas que han tenido problemas en Venezuela los han tenido, precisamente, "con el régimen". Fue el caso de la empresa de suministros agrícolas Agroisleña, "confiscada" y convertida en Agropatria, antes de "llevarla a la quiebra". "Todavía les deben mil millones de dólares que no pueden cobrar", ha señalado el representante. En la misma línea, ha recordado los impedimentos a Telefónica para "repatriar capitales".

Desde su desembarco en España a finales de febrero, Ecarri se ha propuesto impulsar también judicialmente la congelación de activos del Gobierno venezolano en España, pero reconoce que hay dificultades para ejercer las acciones judiciales. Según ha dicho, el Procurador General de la República, José Ignacio Hernández --nombrado por Guaidó--, está en contacto con distintas autoridades europeas para ver cómo proceder.

A ello se suma la existencia de activos a nombre de testaferros, explica, pero por eso valora que la Fiscalía esté investigando algunos hechos --principamente apropiación de fondos de PDVSA--.

Con motivo de la reunión internacional celebrada el martes en Lima, donde Estados Unidos anunció sus medidas, el Grupo de Contacto impulsado por la UE ha redoblado su apoyo a las conversaciones entre Gobierno y oposición auspiciadas por Noruega en Barbados, y ha confiado en que permitan llegar a la convocatoria de unas elecciones "transparentes".

LA SOLUCIÓN, ELECCIONES LIBRES

El representante de Guaidó ha hecho hincapié en que la UE, Estados Unidos y el Grupo de Lima están de acuerdo en que la solución a la crisis política que vive Venezuela está en la celebración de unas elecciones libres, "no una farsa", y "que resuelva el pueblo libérrimamente". "Todos apostamos por una salida pacífica y constitucional", ha asegurado.

Sin embargo, también cree que hay que ser "optimista racional" y, a su juicio, la experiencia demuestra que el régimen de Maduro ha usado todos los intentos de diálogo como "táctica dilatoria" para mantenerse en el poder y no aceptar unas elecciones presidenciales libres: "Tienen pánico porque saben que el 90 por ciento de los venezolanos no quieren a Maduro".

BORRELL, ALTO REPRESENTANTE DE LA UE

Por otro lado, el representante de Guaidó se ha mostrado convencido de que el hasta ahora ministro de Exteriores español, Josep Borrell, está "llamado a tener un papel muy importante" como alto representante de la UE para la política exterior.

Ecarri ha reiterado su "profundo agradecimiento" al Gobierno español, que ya después de las elecciones venezolanas de 2018, advirtió de que no reconocería el mandato de Maduro salido de esa cita electoral "y luego hicieron buena su palabra".

Preguntado si le genera algún temor que el próximo gobierno español deba contar con Unidas Podemos, ha dejado claro que es "respetuoso de la política interna y de cómo se resuelve". En todo caso, confía en que "el partido eje" del Gobierno, "con larga tradición democrática y de defensa de las libertades", es una "garantía".

En todo caso, cree que "no hay peligro de echar atrás lo conseguido en España", debido también al apoyo de otros "partidos constitucionalistas", que ha aprovechado para agradecer.