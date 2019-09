El duro recado de Rufián a Pablo Iglesias para que deje de presionar con ocupar ministerios

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián , ha asegurado este miércoles que su partido no bloqueará una posible investidura de Pedro Sánchez pese al "párrafo nefasto e innecesario" de la propuesta programática presentada ayer por el presidente en funciones que no contempla un referéndum en Cataluña.

Rufián se ha expresado de este modo después de reunirse con la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, y el secretario de Organización, José Luis Ábalos, en la que ha sido la primera de las reuniones que el PSOE tiene previsto celebrar este miércoles; la segunda, esta tarde, será con el PNV y en ella sí estará presente Pedro Sánchez.

En rueda de prensa en el Congreso, Rufián ha dicho que en Cataluña no hay crisis de convivencia, y querer un referéndum de autodeterminación "no es un problema de convivencia", como explicita el citado párrafo. "Por nosotros no será", ha insistido Rufián que, igual que en julio, ha dicho que su partido quiere diálogo y no renuncia a que se conforme un gobierno. No obstante, Rufián no ha querido dejar del todo claro si ERC se va a abstener, igual que hizo en la investidura fallida, y ha considerado que sobre el sentido del voto "tendremos que hablar".

Y al líder de Podemos, Rufián le ha hecho varios reproches. El portavoz parlamentario de ERC ha criticado que Pablo Iglesias hable de "humillación por no tener un ministerio" y le ha espetado que lo que "de verdad" es una humillación "es tener a nuestro presidente en la cárcel y a la presidenta del Parlament y a los consellers, y otros están en el exilio". "Si nosotros damos una oportunidad a la palabra y a la política, por qué Podemos no", se ha preguntado el portavoz de la formación independentista.

Rufián ha considerado que las diferencias entre Sánchez e Iglesias "son mucho mayores" que las diferencias entre un ciudadano que ha votado al PSOE y otro a Podemos. Con esto, ha querido insistir en que "las fobias personales de dos personas" pueden tener "un coste enorme".

A su juicio, los conceptos que usa Iglesias como chantaje, ceder o humillación son simplemente "testosterónicos". En su intervención, Rufián ha admitido que en el documento "hay cosas que suenan bien" a nivel social pero "no a nivel nacional". Pocas horas después ha publicado el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: "El que crean que le humillan por no tener un Ministerio que vaya a la cárcel y se lo diga a Carme Forcadell. Si ella estando donde está y enfrentándose a los que se enfrenta apuesta por la palabra y la política, la pregunta es por qué otros no. No aceptamos ni media lección".