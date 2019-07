El duro intercambio de tuits entre Javier Negre y Tania Sánchez a costa de Irene Montero

Intercambio de respuestas entre el periodista Javier Negre y la diputada autonómica de 'Más Madrid ' Tania Sánchez. El posible nombramiento de Irene Montero como futura vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez ha provocado muchas reacciones en los últimos días. Una de ellas ha sido la del periodista de 'El Mundo' que ha publicado el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter : “¿Alguien me puede explicar qué méritos ha hecho Irene Montero para ser vicepresidenta más allá de ser la pareja de Pablo Iglesias? Me imagino lo q estará pensando Tania Sánchez porque si llega a aguantar un poco más al macho alfa ahora podría ser vice?”

¿Alguien me puede explicar qué méritos ha hecho Irene Montero para ser vicepresidenta más allá de ser la pareja de Pablo Iglesias? Me imagino lo q estará pensando Tania Sánchez porque si llega a aguantar un poco más al macho alfa ahora podría ser vice https://t.co/ozHTg4NfB6 — Javier Negre (@javiernegre10) July 23, 2019

Su referencia a Tanía Sánchez ha provocado el intercambio de tuits entre ambos. La ex de Podemos ha pedido a Javier Negre lo siguiente: “Te agradecería que no me involucres en tú machismo. Sobre mi opinión tres ideas: 1) cuánto le queda a este país para la igualdad real. 2) la decena de dirigentes hombres inútiles que ha tenido este país 3) tan capacitada está Irene Montero como Rafa mayoral, por ejemplo”.

Te agradecería que no me involucres en tú machismo. Sobre mi opinión tres ideas: 1) cuánto le queda a este país para la igualdad real. 2) la decena de dirigentes hombres inútiles que ha tenido este país 3) tan capacitada está Irene Montero como Rafa mayoral, por ejemplo. https://t.co/bNPeuoi4HB — Tania Sánchez Melero (@TaniaSanchez_M) July 24, 2019

El periodista ha vuelto a responder recordando cómo fue su salida de la formación morada : “Machismo el que desplegó contra ti Podemos, un partido del que saliste por la puerta de atrás, renegando de él y con razón. ¿Acaso no recuerdas donde te mandó el macho alfa Pablo Iglesias poco después de dejar la relación? Yo sí, al gallinero del Congreso”.

Machismo el que desplegó contra ti Podemos, un partido del que saliste por la puerta de atrás, renegando de él y con razón. ¿Acaso no recuerdas donde te mandó el macho alfa Pablo Iglesias poco después de dejar la relación? Yo sí, al gallinero del Congreso. https://t.co/mtntSskyHx — Javier Negre (@javiernegre10) July 24, 2019