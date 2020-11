El duro aviso de Girauta ante el comité de la Verdad de Sánchez: "Podemos hablar de dictadura sin adjetivos"

Pedro Sánchez sigue adelante con su plan de controlar todo lo que considere “desinformación” en España pese a las fuertes críticas recibidas por parte de la oposición y asociaciones de periodistas. Cerca de doce horas después de una publicación negro sobre blanco en el BOE de la orden ministerial, redactada intencionadamente como un auténtico galimatías, la Secretaría de Estado de Comunicación trató de sostener que “en ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios de comunicación a ofrecer sus informaciones”.

Aun así, nadie del entorno de Sánchez ha dudado de las atribuciones del Gobierno, como institución pública, de intervenir en el debate público y, en una tentativa de descargo, vendieron recurrir, entre otros, a plataformas como Newtral o Maldita.es para decidir qué es fake news y qué no. Igualmente, ante la controversia, la estrategia gubernamental pasa oficialmente por poner el foco en cuestiones que dañen la Seguridad Nacional o a ámbitos tan relevantes como el de la pandemia. En esa línea, el Departamento de Seguridad Nacional maneja fundadas sospechas de campañas en ciernes contra la futura vacuna de la covid-19. En las cercanías de Sánchez, sin embargo, ya admiten en privado perseguir otros objetivos. Entre ellos, frenar “el caldo de cultivo populista”.

GIRAUTA DA SU SINCERA OPINIÓN EN ABC

Un intento de censura que ya ha despertado la alarma en España. El exdiputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta ha publicado recientemente un artículo en ABC ha recordado que la 'desinformación' "es un concepto caprichoso". "Simonilla desalentó el uso de mascarillas por razones espurias, como él mismo reconoció y yo no me cansaré de recordar. Tan cierto como que en el programa de Íker Jiménez se ofreció -¡a priori!- información verdadera sobre el riesgo de contagio por aerosoles, entre otras aportaciones relevantes para la salud pública.Como el propio periodista ha apuntado, de haber estado entonces vigente la censura de Sánchez y Redondo, los que estaban en lo cierto habrían sido acusados de desinformar", escribe Girauta.

El periodista cree que este 'ministerio de la verdad' es un nuevo paso "hacia la dictadura constitucional". "Los troleros oficiales dispondrán de exclusividad. Y nos dirán la verdad solo cuando les convenga. Iván Redondo, Maquiavelo de todo a cien, Rasputín de feria, será el juez (..) Si el Gobierno sigue así, pronto podremos hablar de dictadura sin adjetivos; el Frente progre y separatista que manda ya no tendrá que preocuparse siquiera de las apariencias. Quiero decir que se podrán ahorrar ese fraude de fraudes que consiste en implantar una dictadura bajo el disfraz de preceptos constitucionales que son retorcidos hasta lo grotesco. Hay un momento en el crecimiento del monstruo en el que disimular deja de ser necesario, en que la cara fea y brutal del decisionismo schmittiano asoma con su luz mortecina y ocupa el horizonte de lo público: Lo aprobado es válido porque lo hemos aprobado nosotros, y en concreto Sánchez. No ha lugar a ulterior explicación.

Y alerta de que "gente muy importante" actuará como si no hubiera ningúna censura. "Cuanto más importantes, cuantos más intereses manejan, cuanto más altas sean sus responsabilidades, más aterrorizados están por la deriva autoritaria del gobierno del Frente. Saben, de entrada, que si no comulgan con la atomizada doctrina única, deben mentir. Porque si se les ocurriera no ya negar, sino matizar alguno de los nuevos dogmas, estarían civilmente muertos. (...) Esa gente importante tiene miedo, salvo algunos inconscientes que se creen la doctrina porque no han abierto un libro en su vida", concluye.

