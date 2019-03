Duran Lleida ve más cerca la "suspensión de la autonomía" que independencia

El exdirigente de UDC Josep Antoni Duran Lleida ha afirmado este lunes que el 'procés' es "un fracaso colectivo" del cual tienen responsabilidad tanto los catalanes como el resto de españoles, y ha opinado que se está más cerca de la "suspensión de la autonomía" que de la independencia.

En la presentación de su libro "El risc de la veritat" (El riesgo de la verdad), editado por Proa, el ahora militante "de base" de Units ha declarado que su obra "no pretende ser una crónica del procés", aunque ha dicho que no pretende "huir" de él.

"El 'procés' es un fracaso colectivo, todos tenemos responsabilidad, allí y aquí, y como fracaso colectivo hemos de intentar aportar una solución de futuro", ha dicho el que fuera líder de la formación democristiana.

Para él, a día de hoy "no se está más cerca de la independencia, sino de la suspensión de la autonomía".

La solución, afirma, no es posible si los catalanes no son "capaces de reconciliarse" entre ellos, porque si esto no ocurre no será posible "buscar una solución política con el Estado".

Para ello, ha expresado que es necesario que los políticos de Cataluña "comiencen a decir a la gente no lo que quieren escuchar, sino aquello que realmente está pasando".

De hecho, Duran Lleida les ha reprochado que "un líder político no es aquel que ve una manifestación multitudinaria y se pone delante, es aquel que sabe lo que le conviene al país" e intenta "convencer".

El exdiputado en el Congreso ha tenido palabras amargas para el expresidente de la Generalitat y excompañero de CIU Artur Mas, al que le ha echado en cara que demostró una "falta de consistencia" cuando en 2016 decidió no convocar elecciones al Parlament, se apartó de la política y cedió la presidencia de Cataluña a Carles Puigdemont con el apoyo de la CUP.

Duran Lleida ha hablado también de la transición y se ha definido como "defensor del régimen del 78", porque "es de las mejores cosas que le ha pasado a España en los últimos siglos" y en "sus primero 30 años ha permitido disfrutar de prosperidad, democracia y bienestar social".

Además, ha hecho una defensa de la confluencia política entre Units y el PSC, la cual ha calificado de "muy oportuna" porque, en Europa, los grandes cambios de todo calado "los han realizado los socialistas junto a los democristianos".

La presentación del "Riesgo de la verdad" ha sido introducida por los periodistas Monica Terribas y Josep Cuní, y el escritor y columnista Antoni Puigverd.

Además, al acto han acudido numerosas personalidades políticas y de la sociedad catalana, entre ellos la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera; el líder del PSC, Miquel Iceta, el expresidente de la Generalitat José Montilla, el candidato a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls y el expresidente de la CEOE Juan Rosell.