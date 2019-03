Duran llama "iluminado" a Puigdemont y ve "poca madera política" en Mas

Josep Antoni Duran Lleida, exlíder de Unió Democràtica, define en su libro de memorias "El riesgo de la verdad" (Proa) a Artur Mas como un político "con poca madera política", que llevó a Cataluña "contra las cuerdas" con su giro independentista, y tacha a Carles Puigdemont de "iluminado".

En su libro, de 522 páginas, Duran repasa todas las etapas de su trayectoria política, desde que se afilió a Unió en 1974 hasta que dimitió como líder de este partido en 2016, poco antes de que, a causa de su abultada deuda, la formación democristiana acabara desapareciendo.

Uno de los episodios que narra Duran se refiere a un momento clave de su carrera política: la sucesión de Jordi Pujol como líder de CiU y candidato a la presidencia de la Generalitat.

El hecho de que Pujol eligiera a Mas como su delfín -una decisión en la que da a entender que influyó significativamente la familia del expresident para evitar que el elegido fuera él- condujo a la dimisión de Duran como conseller.

"Pujol se inclinó por Mas, y muy serenamente lo asumí. Pero esta serenidad no impidió que tuviese un disgusto, y me supo mal la manera con que Pujol me había utilizado", señala.

Y, sobre Mas, añade: "Lo que nunca habría imaginado es que aquella persona un pelín distante, con poca madera política, sin que nunca se hubiese caracterizado por ningún exabrupto ("estirabot") nacionalista, llegaría a ser el líder del independentismo que llevaría al país contra las cuerdas".

El día en que Mas asumió el cargo de "conseller en cap", el 17 de enero de 2001, Duran asistió al acto de toma de posesión "con una cierta incomodidad y, sobre todo, con una corbata bien llamativa para que se la mirasen más que a mí".

También carga contra el llamado "pinyol", el reducido círculo de dirigentes de CDC de estricta confianza de Mas, y particularmente alude a David Madí y Francesc Homs.

A sus decisiones estratégicas, a su juicio erróneas, atribuye el hecho de que Mas no consiguiera alzarse con la presidencia de la Generalitat en 2006, pese al desgaste del primer tripartito.

"No he visto campaña y liderazgo político peor llevados", asegura, en referencia por ejemplo a la idea de firmar ante notario que no pactaría con el PP o difundir un vídeo "impresentable" contra el tripartito.

Según Duran, "Mas fue víctima de su dependencia de este par de personajes".

Otro capítulo que aborda en sus memorias es la ruptura entre Convergència y Unió tras más de tres décadas de matrimonio político, cuando CDC propició un viraje independentista, planteó las elecciones de 2015 como un plebiscito sobre la secesión y apostó por concurrir en una lista conjunta con ERC.

"No conozco ningún antecedente de autodestrucción en el mundo de una fuerza política tan consolidada y tan fuerte como era CiU. De esta autodestrucción, Mas es el máximo responsable por no mostrar la entidad, la consistencia y la capacidad política para impermeabilizarse de las influencias de personajes de tercera fila que han sido decisivos a la hora de marcar las estrategias", señala.

También arremete contra Mas por escoger a Puigdemont para ser investido en su lugar en 2016: "No entendí nunca que una persona como Puigdemont pudiese tener la confianza de Mas para ser presidente de la Generalitat. ¡Claro que entiendo que la tenga la CUP con Puigdemont! ¡Siempre ha sido más 'cupero' que convergente!".

"A David Madí le disculpo todas las malas pasadas que me hizo para impedir que fuese el candidato a la presidencia de la Generalitat. No era mi real aspiración. Pero nunca le perdonaré que influyese sobre Mas para aceptar a Puigdemont, un iluminado sin conciencia de los riesgos", afirma.