La dura reprimenda de Toni Cantó al PSOE por este desprecio de ERC a la bandera de España

La Legislatura acaba de arrancar en los ayuntamientos del país y, en numerosos pueblos gobernados por las fuerzas independentistas en Cataluña, lo hacen como acabaron la anterior. Despreciando la bandera de España y recolocando en muchos casos los lazos amarillos. El primer caso conocido se ha producido en Barcelona, donde su consistorio, gobernado por Ada Colau, ha vuelto a colgar el lazo en solidaridad con los dirigentes independentistas presos, algo que apoyan Barcelona en Comú, ERC y Junts per Catalunya, aunque no ha habido una votación formal porque los grupos municipales se hayan posicionado en una reunión previa a la constitución de la junta de portavoces.

No solo en Barcelona. Episodios similares han ocurrido en otros municipios. De uno de ellos se ha hecho eco el portavoz de Ciudadanos en Valencia, Toni Cantó, que a través de su cuenta oficial de Twitter, ha afeado que ERC haya r etirado la bandera de España de un ayuntamiento y la haya tirado a la basura. Para Cantó, lo más grave no es que estos separatistas radicales hayan cometido estos actos, sino que el PSC, que gobiernan junto a Ezquerra en la localidad, no lo hayan condenado. Un hecho que para el dirigente de la formación naranja representa "El más cobarde socialismo español rendido al peor nacionalismo catalán."