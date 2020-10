Duque vuelve a rechazar reunirse con la 'minga' tras una primera jornada de protestas pacíficas en Bogotá

El comisionado de paz de Colombia, Miguel Ceballos, ha vuelto a insistir en que el presidente, Iván Duque, no se reunirá con la 'minga' si "su intención es hacer un debate político", el mismo día en el que la primera manifestación de más de 10.000 indígenas han recorrido las calles de Bogotá de manera pacífica y sin registrar incidentes.

El pasado domingo, los dirigentes del grupo de indígenas que llegó desde Cali tras una semana recorriendo Colombia enviaron a Duque una nueva solicitud de reunión a través de una carta remitida al defensor del pueblo, donde le daban de plazo hasta el lunes a mediodía para que el presidente diera una respuesta clara sobre la reunión.

Ante esta nueva solicitud, Duque ha insistido en que "si tenemos discusiones, démoslas en el marco de la democracia, sin que tenga que haber emplazamientos ni ultimátums, ni invocar juicios que no tienen asidero", rechazando por tanto el plazo establecido por la 'minga', según declaraciones recogidas por 'El Espectador'.

Asimismo, Duque ha criticado la movilización social en la capital en el contexto de la crisis sanitaria, y ha subrayado que "donde se presentan aglomeraciones, se incuba un camino al rebrote y un rebrote significa retrocesos y aquí se trata de avanzar. Por eso, nadie ni nada puede argumentar que para ser escuchado en una democracia se requiere la promoción de una aglomeración".

Por su parte, desde la 'minga' han insistido en que, ante una nueva negativa de diálogo presencial por parte de Duque, permanecerán en la capital hasta que se pueda celebrar la reunión que buscan.

Sin embargo, Ceballos ha vuelto a resaltar en una entrevista con BluRadio que el carácter político y no reivindicativo de la 'minga' es el motivo por el que Duque continúa rechazando dialogar con ellos.

"En el planteamiento de hacer un debate político al presidente, esa posibilidad no la contempla la constitución. Un debate político iría más allá de sus atribuciones. Cualquier posibilidad de un encuentro tiene que ser por fuera de un debate político", ha afirmado.

Ceballos ha instado a la 'minga', y en especial al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), a redefinir esa aproximación y a cumplir con el límite máximo de 50 personas por reunión, así como a "respetar el fuero y dignidad presidencial" para que se pueda producir el encuentro.

Unas 10.000 personas se han congregado este lunes en la Plaza de Bolívar de la capital colombiana en la primera jornada de protestas desde la llegada de la 'minga', que ha transcurrido de manera pacífica y sin incidentes.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha acudido a la plaza para dirigirse a los asistentes a la manifestación tras las recientes tensiones de su Administración con el Gobierno nacional por la gestión de la llegada de los indígenas a la ciudad.

"No queremos más guerra. No queremos más masacres. No queremos que la fuerza pública atropelle a los colombianos", han insistido los líderes indígenas en la marcha. Los 7.500 indígenas acogidos en el Palacio de Deportes de Bogotá han retornado a las instalaciones tras finalizar la jornada de protestas y se espera que en los próximos días se sucedan este tipo de marchas por las calles de la capital.

Las reivindicaciones de la 'minga' incluyen la critica a la impunidad por parte de la Administración en relación al asesinato de líderes sociales, así como la implementación del acuerdo de paz y la violencia en general que ha sacudido al país.