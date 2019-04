Duque: "Quien dice que el Gobierno se vende a los independentistas, miente"

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, Pedro Duque, ha asegurado este domingo que es "totalmente falso lo que dicen algunos de que el Gobierno se ha entregado a los independentistas", ya que en el Consejo de Ministros "nunca se ha hablado de tal cosa".

"En estos meses no se ha hecho ni una sola cesión ni se ha tomado ninguna medida fuera de la Constitución, no se le ha tocado ni una coma", ha apuntado Duque durante su participación en un mitin en Lugo.

En este sentido, el ministro también ha tachado de "mentira" la acusación de que se haya gastado "un dinero que no había", ya que durante los diez meses de Gobierno socialista "la ministra de Hacienda no nos ha dejado gastar un solo euro de más".

"Esas acusaciones son todo mentira, sólo existen en su fantasía", ha asegurado Duque, quien ha pedido el voto para el PSOE porque es "el único partido que garantiza la inversión y ciencia e innovación", lo que implica "un futuro mejor".

Durante su intervención, el ministro se ha presentado como una persona "que ignora cómo funciona la batalla política habitual", por lo que puede ofrecer "una visión externa de lo que pasa en el Consejo de Ministros". que forma "un grupo muy cohesionado".

"No sé cómo hemos podido hacer tantas cosas y sacar adelante tantas leyes en estos diez meses; ahora, con la credibilidad que podemos acreditar, os pedimos el voto para poder seguir cambiando este país", ha relatado Duque, quien ha destacado la redistribución de la riqueza y la apuesta por la ciencia y la innovación como principales argumentos.

El ministro también ha hecho referencia en diversas ocasiones a su anterior ocupación como astronauta y ha confesado que se sentía más cómodo en el espacio exterior "que en el Congreso de los Diputados, con toda la gente insultándose", si bien entiende que desde el servicio público puede "devolver a España todo lo que me ha dado".

"No sé cómo funciona esto de los mítines, si os tengo que convencer o ya venís todos convencidos", ha bromeado Duque, quien ha pedido a los presentes que "no hagan caso de las mentiras de algunos que piden no votar al PSOE".

Con respecto a su cartera, el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades ha destacado la importancia de invertir en ciencia "para permitir el regreso del talento y garantizar el futuro de los jóvenes", ya que "no hay que apostar por competir produciendo más barato, sino produciendo mejor y también con mejores sueldos".

"De camino venía leyendo un análisis de los programas de los partidos en materia de ciencia que decía que el del PSOE podía ser más concreto pero ponía lo que tenía que poner, pero que lo demás era tremendo", ha señalado el ministro.

En concreto, Duque ha dicho que la única propuesta de Ciudadanos en materia de ciencia "es no permitir que Pedro Sánchez rompa España", ante lo que se ha preguntado "de dónde han sacado que eso pudiera ocurrir".

"Cuando Sánchez me llamó hace diez meses para pedirme que entrase en el Gobierno tuve claro que no era un político queriendo aprovecharse de alguien, sino que realmente quería dejarnos trabajar; pues bien, no ha estado mal, pero ahora os pido el voto para poder seguir trabajando", ha zanjado el ministro y cabeza de lista del PSOE por Alicante.

Pedro Duque ha hablado ante un salón de actos lleno -con unas 300 personas- y ha estado acompañado por el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, la cabeza de lista por Lugo, Ana Prieto, y el secretario provincial de los socialistas de Lugo, Álvaro Prieto.