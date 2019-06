Duque "imagina" que habrá Gobierno en España y está "dispuesto" a repetir de ministro: "Hay muchísimo que hacer todavía"

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en funciones, Pedro Duque, ha señalado que "imagina" que se formará Gobierno en España, porque están todos "en la responsabilidad de tratar de hacer lo mejor posible como para que haya Gobierno". Además, se ha mostrado "dispuesto" a repetir como ministro porque cree que "hay muchísimo que hacer todavía, justamente en este área".

Así se ha pronunciado este martes el ministro en declaraciones a los medios de comunicación en València, durante su visita al Instituto CMT-Motores Térmicos de la Universitat Politècnica de València (UPV), que celebraba su 40 aniversario.

"Imagino que habrá --Gobierno--, estamos todos en eso. Todos estamos en la responsabilidad de tratar de hacer lo mejor posible como para que haya Gobierno y, además, que el Gobierno, a partir del momento en que se constituya, trabaje en beneficio de todos", ha sostenido Duque al ser preguntado por si habrá Gobierno en España.

En este sentido, ha apuntado que él no forma parte de las negociaciones, por lo que tiene "un papel menos destacado de momento". Asimismo, cuestionado por si continuará como ministro, Duque se ha mostrado "dispuesto, si se me necesita, a continuar trabajando".

"Han sido unos meses intensísimos, hemos hecho unos cambios importantes en leyes, dado impulso a actividades que estaban paradas y sacado muchos asuntos adelante, pero en diez meses efectivos no ha dado tiempo a todo, y hay muchísimo que hacer todavía, justamente en este área", ha destacado.

Por otro lado, preguntado por la posibilidad de que el Gobierno valenciano incluya una Conselleria de Ciencia y Universidades, Duque ha apuntado que no puede hablar por el Consell, pues "aquí seguramente habrá circunstancias que yo no entienda o no comprenda bien".

En este contexto, ha sostenido que la "apuesta" que hizo el Gobierno de España al incluir esta cartera fue "completamente correcta, porque este círculo es el que produce después la riqueza del futuro y ha de estar muy coordinado".

"En el Gobierno de España, la encuentro una apuesta absolutamente positiva y que nos va a llevar, si seguimos así, a superar la poca distancia, pero todavía importante, que todavía tenemos con Europa", ha resaltado.

Asimismo, ha reiterado que las del Consell son "diferentes circunstancias" y que él no puede decir cómo debe conformarse, aunque ha puntualizado que le "interesa tener interlocutores" y poder "trabajar juntos en las comunidades autónomas, como lo hemos hecho".

"Hemos hablado con todo el mundo, hemos trabajado, con algunas CCAA era más fácil, con otras era más difícil, pero creemos que el círculo de la ciencia, innovación, universidad y vuelta a la ciencia, y sacar de ahí a los profesionales que después van a hacer los inventos que nos llevarían a una mejor economía y a unos sueldos mejores, es donde tenemos que poner todos el acento", ha apostillado.