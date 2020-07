Duque defiende que el confinamiento "no es sostenible" y rechaza imponer una cuarentena total en Bogotá

Colombia informa de 8.000 nuevos casos

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha defendido este jueves que la estrategia del confinamiento "no es sostenible en el tiempo" y ha rechazado imponer una cuarentena total en Bogotá, la región colombiana más afectada por la pandemia del coronavirus, después de que profesionales sanitarios así lo solicitaran.

En lugar de un confinamiento total en Bogotá, Duque ha especificado que para la región sería preferible un proceso de "cierres focalizados" para entender dónde se encuentran los núcleos de contagio para intervenir de la forma más precisa posible y no interrumpir la reapertura de la actividad productiva.

"Yo creo que en este momento es evaluar el proceso de los cierres focalizados en Bogotá", ha indicado en declaraciones a Radio Uno, recogidas por el diario 'El Tiempo'.

Así, ha insistido en que no puede haber ningún dilema entre la actividad productiva y la salud y que la COVID-19 no desaparecerá en un futuro cercano, por lo que "el pensar que la única alternativa sea solamente el confinarse pues, claramente, no es para Bogotá (...) no es la solución". Según el balance ofrecido este jueves por las autoridades sanitarias colombianas, Bogotá cuenta con 56.830 personas contagiadas.

El Ministerio de Salud de Colombia ha informado este jueves de que se han constatado 8.037 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que el balance de la pandemia en el país latinoamericano ha ascendido hasta los 173.206 positivos.

Además, tras las 215 nuevas muertes, ya son 6.029 los fallecidos en Colombia a consecuencia de la COVID-19. Un total de 90.648 casos permanecen activos, mientras 76.164 personas han logrado recuperarse de la enfermedad.