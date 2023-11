Dueñas cree que la Ley de la Cadena alimentaria "se queda corta" y acusa a Europa de favorecer producciones de terceros

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, ha reconocido este martes que la Ley de la Cadena Alimentaria "se queda corta", entre otras razones, porque no es capaz de defender a los agricultores y a los ganaderos cercanos y ha acusado a la Unión Europea de favorecer producciones de terceros.

"Nuestra producción tiene que ser prioritaria para cualquier país y, en este caso, para la Unión Europea. Si no somos capaces de hacer eso, es muy difícil que la ley de la cadena funcione", ha explicado el consejero de Vox en su intervención en los Encuentros Informativos organizados por Europa Press el colaboración con Unicaja Banco para analizar la situación del sector agroganadero de Castilla y León.

Dueñas ha puesto como ejemplo el caso de Ucrania, en el que Europa ha decidido aportar "prácticamente de apoyo casi el mismo presupuesto que quiere dedicar a toda la agricultura y a la ganadería europea" mientras favorece que este país "invada" todos los puertos con cereal por la "compleja" situación que se vive en el territorio invadido por Rusia.

"Eso provoca que tengamos ya cebada el puerto casi casi por debajo de los 200 euros cuando acabamos de pasar un año en el que el sector productor ha sufrido la mayor crisis energética que lleva prácticamente en toda su historia", ha explicado el consejero en un llamamiento a que cambien las políticas globales de la UE y las nacionales ya que, de lo contrario, la Ley de la Cadena Alimentaria "nunca va a ser real" e, incluso, se puede estar "desvirtuando".

Gerardo Dueñas se ha reafirmado en su sensación de que Europa "prima mucho más" los acuerdos con terceros países y que la alimentación venga de fuera cuando "tiene que ser justo lo contrario", en un llamamiento a "primar" y a "mimar" al sector productor más cercado. "Si el campo no produce, el medio urbano no come y tenemos que garantizar que los europeos se alimenten de productos de calidad y con las mismas exigencias que lo que viene de fuera".

"Ley de la Cadena sí, la Ley de la Cadena ayudará pero la Ley de la Cadena en sí es insuficiente para que el sector tenga la garantía de poder cubrir costes", ha sentenciado el consejero.

Dueñas ha recordado además que se trata de una Ley de 2013 que, según ha lamentado, "se ha desarrollado "muy poco" hasta la actualidad en ese objetivo de que cada uno de los eslabones tenga un margen y un beneficio que le permita seguir subsistiendo. "Esa es la teoría", ha aclarado si bien ha explicado que, en la práctica, el ritmo de desarrollo de la norma es distinto en cada Comunidad Autónoma si bien ha reivindicado a Castilla y León como "la que más ha empujado" en su desarrollo, con unos 400 controles al año.

A esto ha añadido que ha encargado a diferentes universidades "una especie de estudios comparativos de precios" para poder conocer "más o menos" en qué horquillas se mueven, con especial atención en el sector más débil, el productor, para terminar las últimas fases de desarrollo de la Orden que va a regular el Observatorio de Precios, si bien ha admitido que la burocracia administrativa hace que el procedimiento sea "más lento" de lo deseado.

En el caso del presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, ha explicado que cuando se necesita una Ley para que se pague más de lo que ha costado producir "es porque algo no funciona" y ha compartido la reflexión de Dueñas en el sentido de que las políticas europeas en los acuerdos comerciales con terceros países "van siempre encaminadas a que la UE abra sus puertas en materia agrícola a cambio de vender bienes de servicio" lo que "distorsiona los mercados", como hacen también las políticas nacionales.

Dujo ha cargado también contra las multinacionales, a las que ha acusado de aprovecharse "de la debilidad" de los agricultores y de los ganaderos, y contra la industria a la que ha acusado de no pagar los costes de producción. "No toda la culpa hay que echarla a Europa, no toda la culpa hay que echarla a las políticas nacionales", ha reflexionado y ha pedido que funcionen las inspecciones y controlen las denuncias, máxime en un contexto en el que los intermediarios tienen "unas cuentas astronómicas de beneficio a costa de lo que paga el consumidor y de lo que no se paga al agricultor".

El presidente de Asaja ha vuelto a instar a la Administración a actuar de oficio y ha recomendado a los agricultores y a los ganaderos que denuncien cuando no se hacen contratos y cuando se obliga a firmar "en muchos casos por debajo de los costes de producción" y "con la amenaza" de que no comprar.

Por otro lado, Gerardo Dueñas ha situado al cooperativismo como "una pieza fundamental" para el sector y para la economía de Castilla y León. "Seguiremos apostando para que siga creciendo y siga siendo cada vez más competitivo", ha aseverado al respecto.