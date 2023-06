Drago Verdes y Unidas se Puede, a favor de un pacto con el PSOE en La Laguna pero no lo van a "regalar"

Rubens Ascanio ve "viable" cerrar un Gobierno progresista aunque advierte de que no darán un "cheque en blanco" a Luis Yeray Gutiérrez

Drago Verdes Canarias y Unidas se Puede, con dos concejales cada uno, han mostrado este viernes su "predisposición" a alcanzar un pacto de progreso con el PSOE en el Ayuntamiento de La Laguna pero al mismo tiempo han advertido de que no van a "regalar" la Alcaldía a Luis Yeray Gutiérrez.

En una rueda de prensa conjunta de los candidatos electorales de ambas formaciones, Alberto Rodríguez (Drago Verdes) ha apuntado que "lo que votó el pueblo en las urnas es claro" y por ello, desde que se garantizó el segundo concejal para Drago Verdes, las dos organizaciones han trabajado con "voluntad, seriedad y discreción" en un acuerdo programático de 250 puntos.

Ha indicado que "ha sido muy fácil" llegar a un acuerdo programático con Unidas se Puede y en medio de un contexto en el que han tenido que "resistir y convivir con mentiras" como que Drago Verdes "había exigido 200.000 tenencias de alcaldía y 800.000 áreas de gobierno".

En esa línea ha apuntado que se ha "intentado condicionar la negociación lanzando un mensaje falso a la ciudadanía" como si Drago Verdes "estuviera en una batalla de sillones" cuando de lo que se trata es de fijar un programa "con plazos" y una estructura de Gobierno.

Rodríguez ha insistido en que no van a "regalar la Alcaldía" al PSOE porque eso "no es lo que votó el pueblo", que se decantó por un "apoyo mayoritario a la diversidad" que se tiene que expresar ahora "a todos los niveles".

No ha ocultado que el PSOE "quiere escorarse a la derecha" y puede tener un pacto "que no se atreve a explicitar" y que, en su opinión, "sería un error monumental, un error democrático" ya que al PSOE no le votaron "para que configure un Gobierno a la derecha".

Ha indicado también que en La Laguna se debe suscribir un pacto "valiente y progresista", con medidas que "ataquen de raíz" los problemas que hay en el acceso a la vivienda y los servicios públicos, de tal forma que ha insistido en declarar al municipio como zona tensionada para frenar el aumento de los precios del alquiler.

Rodríguez ha insistido en que el pacto progresista "está en la mano del PSOE", tildando de "inconcebible" que habiendo "plena predisposición" de Drago Verdes y Unidas se Puede "el PSOE no se haya decidido" a 24 horas de la toma de posesión.

"Si no hay pacto de progreso que lo digan con valentía, la mano sigue extendida, la pelota está en el tejado del PSOE", ha explicado.

El líder de Drago Verdes ha advertido de que "bajo ningún concepto" van a dar la Alcaldía al PSOE ni a otras fuerzas "si no hay acuerdo programático" y entiende que los socialistas se están equivocando con su estrategia.

"NO FUNCIONAMOS POR PRESIONES NI CHANTAJES"

"No funcionamos por presiones ni chantajes, si de lo que se trata es de un giro a la derecha, van a tener una oposición durísima", ha señalado.

Ascanio ha indicado que "es viable" alcanzar un acuerdo mayoritario en La Laguna porque "no hay líneas rojas" ni ninguna "excusa posible", sino una "mirada larga" en pos del interés general del municipio.

Ha dicho que no van a dar un "cheque en blanco" al PSOE sin conocer el programa de Gobierno, que en su opinión debe incluir "proyectos realizables y realistas" como la compra de viviendas o el desarrollo del plan de movilidad.

Asimismo, ha reprochado al PSOE que solo se haya reunido dos veces con las comisiones negociadoras donde además se ha pedido "votar primero" y el acuerdo después, subrayando que La Laguna sería "la excepción" en Canarias donde no se suscribe un pacto progresista. "Solo ha habido dos reuniones y solo piden si vamos a apoyar a Luis Yeray", ha señalado.

Ascanio ha insistido en que les preocupan "bastante poco los sillones" y lo que quieren es lograr "un Gobierno viable y mayoritario".