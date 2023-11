La DPZ distribuye más de 164.000 euros en ayudas para la producción de 16 espectáculos de artes escénicas

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha distribuido 164.000 euros en ayudas entre 16 espectáculos de artes escénicas para su producción. El objetivo de este plan de subvenciones, puesto en marcha este año, es apoyar a las compañías aragonesas en el ámbito del teatro, la danza y el circo, y también a las empresas auxiliares del sector, incentivando la puesta en marcha de nuevos espectáculos de calidad.

"Con estas ayudas apoyamos a las compañías aragonesas y creadores artísticos en el ámbito del teatro, la danza y el circo, y también a las empresas auxiliares del sector, incentivando la puesta en marcha de nuevos espectáculos de calidad", ha destacado la diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Charo Lázaro, quien ha hecho hincapié en que "la respuesta de solicitudes que ha tenido esta nueva línea de ayudas que convocamos por primera vez este año es significativa y nos anima a seguir trabajando en este sentido".

Los trabajos que se han presentado y han obtenido ayuda son la constatación del "gran nivel que hay en Aragón, del dinamismo de un sector comprometido con la cultura", ha resaltado Lázaro, quien ha incidido, al mismo tiempo ,en "el trabajo y esfuerzo" que realiza el sector de las artes escénicas así como en su "gran contribución para generar actividad y riqueza cultural".

"La Diputación de Zaragoza está comprometida con la cultura y nuestra apuesta es contribuir a que esta oferta cultural siga viva con planes de ayudas como este, que va a permitir lanzar nuevos espectáculos", ha aseverado la diputada delegada de Cultura de la DPZ.

EL LISTADO

Los proyectos que han resultado beneficiarios de esta línea de ayudas giran en torno a temas variados, inéditos y originales, tal y como se establece en las bases de la convocatoria, donde se recogen las tres modalidades de subvenciones: una para producciones con un presupuesto total inferior a 15.000 euros; otra para producciones con un presupuesto de entre 15.000 y 40.000 euros; y una tercera para producciones con un presupuesto de entre 40.000 y 90.000 euros.

Los proyectos que han sido beneficiados de este plan de ayudas son: "Pepa no me des tormento" de la compañía Es Escena y Artes Visuales S.L.; "Pa qué me invita" de Sergio Marco Plou; "Sleeping Ofelia" de José Antonio Royo; "La Maldad o los raticos oscuros de Shakespeare" de Alfonso Palomares; "La pizarra perdida de Einstein" de Elena Millán ; "Paquitería Exprés" de Binomio Educación y Teatro S.L; y "Ay Carmela" de La calle 47 Producciones Teatrales S.L.

El listado se completa con "Nada" de Nostraxladamus; "Los tropezantes" de Pintacoda Animación S.L; "Cuentitis aguda" de Embolicarte Sociedad Cooperativa; "Alizia un ensueño musical" de Mikrópera; "Perdidas por el teatro" de Producciones Kinser; "Producciones postales de lo invisible" de Viridiana S.L.; "Don Juan en los infiernos" de Teatro Che y Moche S.L.; "Bodas de Sangre" de Teatro del Temple Sociedad Cooperativa; y "Rasmia Show" de Luis Pardos.