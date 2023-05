La DPH renuncia al proyecto de unión de estaciones con fondos europeos

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha renunciado al proyecto de la unión de estaciones de Astún y Formigal por el valle de Canal Roya con fondos de la Unión Europea y aboga por redistribuir los 26,4 millones de euros concedidos a otros planes de turismo sostenible.

Así lo ha trasladado el presidente de la institución provincial, Miguel Gracia, en una carta enviada al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. En ella, Gracia insiste en lo que ha dicho en diversas ocasiones, amparado por informes técnicos de la DPH, y es que los plazos no se pueden cumplir: "Ya que es a esta corporación y a mi personalmente a quienes se nos atribuye la competencia y la responsabilidad en esta cuestión, te transmito que nuestra posición es clara" y "esta diputación no puede acometer este proyecto en tiempo y forma".

Gracia, en dicha misiva, insta a Lambán a que "estos fondos sean redistribuidos en la próxima conferencia sectorial entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y las comunidades autónomas a otros planes de turismo sostenible que se hubieran presentado en dicha convocatoria, de modo que no corra peligro el objetivo marcado y no se pierda la inversión de los mismos, sin perjuicio de proseguir con las actuaciones administrativas necesarias para conseguir que la unión de estaciones sea efectiva".

Gracia ha hecho este jueves, en una rueda de prensa, la renuncia oficial y pública de la DPH, no como promotora del proyecto, sino como instrumento para su ejecución, ya que los trámites administrativos están pendientes. En este punto, ha dicho que "no hay declaración de impacto ambiental, no hay, que tengamos constancia, inicio del PIGA, no hay disponibilidad de suelos, no es creíble el cronograma, no tenemos constancia de los informes ni conocimiento de los informes jurídico, propuesta y económico que sustentan el convenio, no podemos gestionar el transporte por cable sin cambios legislativos y no tenemos el convenio económico".

Ha especificado que no hay disponibilidad de suelos, ya que el pleno del Ayuntamiento de Jaca, que tiene propiedad en Astún, no estaría dispuesto a ello.

El presidente de la DPH ha considerado conveniente pedir a la Secretaría de Estado de Turismo la redistribución del dinero a otros planes de turismo sostenible en la próxima conferencia sectorial con las autonomías porque cree que las comarcas tienen tiempo para presentar sus proyectos alternativos. "Este proyecto tiene un componente ambiental tremendo y por eso se cuestionan los tiempos, pero muchos de los proyectos de las comarcas no tienen este componente ambiental como es el Canal Roya ni tampoco social", ha apostillado.

Esta renuncia oficial a acometer la unión no significa que rechace el proyecto. En este sentido, Gracia ha indicado que en breve entrará en vigor una nueva ley aragonesa sobre contratación pública por la que la DGA podría asumir la contratación de las obras y se reducirían los plazos.

Miguel Gracia lleva tiempo alzando la voz para alertar de que no se podían cumplir los plazos, pero ante las insistencias que apuntaban a lo contrario y la responsabilidad que entiende le ha recaído en este sentido, ha decidido hacer pública y oficial su renuncia. "Es tristeza y pena, porque tener que renunciar a un planteamiento de 26 millones de euros nunca es fácil y, por eso, no tiene que perderlo la comunidad autónoma.

El presidente de la institución provincial ha aseverado lo siguiente: "Me he atrevo con una tranquilidad absoluta y una conciencia muy tranquila a decir que hay que redistribuir este dinero".