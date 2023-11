Dos manifestantes aceptan una condena por altercados en Barcelona por el encarcelamiento de Hasel

Pactan con Fiscalía y no irán a prisión a condición de no reincidir

Dos jóvenes han aceptado una condena de seis y nueve meses de prisión respectivamente (que no cumplirán por no tener antecedentes) por altercados en Barcelona en una protesta el 17 de febrero de 2021 a raíz del encarcelamiento del rapero Pablo Hasel.

El juicio estaba previsto para este martes en la Audiencia de Barcelona pero se ha anulado a la vista del acuerdo que han alcanzado la defensa y la Fiscalía, que antes del pacto exigía condenas de cuatro años y medio para un acusado, y de dos años y medio para el otro.

Los dos han reconocido un delito de desórdenes públicos, por el que asumen una pena de seis meses, y el segundo también ha admitido un delito de atentado, por el que ha aceptado tres meses más de condena sumando un total de nueve.

Las condenas de los dos han quedado suspendidas y no entrarán en prisión porque no tienen antecedentes, con la condición de que no reincidan durante los próximos dos años.

ADOQUINES Y MATERIAL PIROTÉCNICO

El escrito de acusación de la fiscal, que los dos han admitido, expone que los acusados se manifestaron en el centro de Barcelona y, junto a otras personas, "causaron graves disturbios construyendo barricadas con vallas metálicas y otros materiales de obra".

También lanzaron "objetos como piedras, adoquines y material pirotécnico" contra los agentes y furgonetas de Mossos d'Esquadra que formaban parte del dispositivo por la manifestación.

En concreto, el joven que ha reconocido también un delito de atentado, ha admitido que transportó vallas metálicas y las colocó en la calzada, en la confluencia de Gran Via y Paseo de Gràcia, para formar barricadas y lanzar a agentes y furgonetas policiales "piedras de grandes dimensiones y adoquines que impactaban contra los mismos".