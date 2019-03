Dos heridos y un detenido en un tiroteo con la policía en Santander

Un hombre que ha sido detenido por tentativa de homicidio y atentado a un agente de la autoridad y un policía han resultado heridos en un tiroteo esta madrugada en el barrio de La Albericia de Santander.

Según ha informado hoy la Policía Nacional en un comunicado, el suceso se ha producido a las 4.00 de esta madrugada en la calle La Prensa, después de una pelea en la que participó el detenido, que ya había sido arrestado recientemente por su implicación en otro tiroteo en Santander.

Cuando fue localizado por los agentes de las dotaciones que acudieron a la zona, esgrimió un revolver y efectuó varios disparos que alcanzaron a uno de ellos en un brazo.

La Jefatura Superior de Cantabria explica que disparó a pesar de que los agentes trataron de que depusiera su actitud dándole el alto y añade que consiguieron "neutralizar" al atacante disparándole con su arma reglamentaria en las piernas.

La herida del policía tiene carácter superficial y no reviste gravedad y la del atacante, en una primera valoración, no ha afectado a órganos vitales, por lo que no se teme por su vida, señala.

El detenido fue trasladado al Hospital Valdecilla y el agente, a la Clínica Mompia.

Según la Policía, el atacante había sido detenido recientemente por delitos contra la propiedad, tenencia de armas prohibidas y por su presunta implicación en un tiroteo en el que tuvo que intervenir el Grupo de Operativos Especiales para detener a una persona que, tras los disparos, se había refugiado en una vivienda.

En la intervención de esta madrugada en La Albericia han participado dos dotaciones del Cuerpo Nacional de Policía, tras la llamada de varias personas que denunciaron que se había producido una pelea y que uno de los participantes portaba un arma de fuego.