Dos emprendedores llevan a la capital aragonesa un nuevo concepto de gimnasio que conocieron en Singapur

Beatriz León (Zaragoza, 1994) y Maciek Kierkus (Varsovia, Polonia, 1994) abrirán a finales de octubre las puertas de un nuevo gimnasio, ubicado en la plaza Utrillas de la capital aragonesa, en el que van a aplicar un concepto que ellos mismos experimentaron cuando vivían en Singapur. Se trata de la franquicia australiana Global F45Training, que, como su nombre indica --F45--, promueve entrenamientos de 45 minutos, con sesiones que no se repiten nunca.

Zaragoza será la tercera ciudad de España en implantarlo, tras Madrid e Ibiza, si bien en el mundo hay más de 2.000 centros que aplican este método. Todos ellos implementan los mismos entrenamientos cada día, diseñados por un grupo de especialistas, que incluyen médicos y científicos. Entre los inversores de Global F45Training, se encuentran el actor Mark Wahlberg y el futbolista David Beckham.

Beatriz León ha explicado a Europa Press que la filosofía de este método implica que, en poco más de media hora al día, se logra estar en forma. "¿Quién no dispone de ese tiempo?", se ha preguntado.

Según ha contado, tanto ella como Maciek Kierkus han estado vinculados al mundo del deporte desde muy pequeños. Él fue campeón de tenis de Polonia sub16 dobles, top 10 en Polonia y top 500 en el mundo categoría juniors. Ella fue campeona de tenis en Aragón en todas las categorías, campeona de España Sub14 y su mejor ranquin español absoluto fue el puesto 32.

El tenis les llevó a ambos a estudiar la carrera en Estados Unidos, en la Columbus State University, donde se conocieron y, después, se fueron juntos a Singapur, donde fundaron en 2019 una escuela de tenis, Sported tennis academy, "un proyecto tremendamente ilusionante, en el que pusimos mucho esfuerzo y donde maduramos desde el punto de vista profesional y humano", ha detallado esta emprendedora.

Sin embargo, ha continuado, la pandemia supuso un "golpe duro" para esta academia de tenis, "que acababa de abrirse", aunque también fue "una enseñanza para nosotros". En Singapur, conocieron F45 Training "y nos enamoró", de forma que al llegar a Zaragoza "replanteamos nuestra profesión y decidiéramos implantarlo aquí".

EXPERIENCIA

Beatriz León ha constatado que haber vivido en diferentes países del mundo, haber conocido diferentes culturas y haber viajado "me ha hecho crecer como persona y, a la vez, me ha dado muchos conocimientos y me ha abierto la mente".

Además, el tenis, al ser un deporte individual, "también me ha dado muchos valores en mi vida, ha hecho que confíe en mí" y aunque "siempre se tiene ese miedo de si no funciona el negocio, como decíamos en mi academia de tenis: 'Hard work, works'", es decir, 'Trabajar duro, funciona'.

Respecto a la pandemia, ha considerado que las dificultades "pueden transformarse en oportunidades" y, después de los diferentes confinamientos a los que ha obligado la COVID-19, ahora las personas "quieren estar en forma, volver a retomar la vida social y, sobre todo, tener una vida saludable".

Esta emprendedora ha remarcado que la seguridad es un aspecto "prioritario" y en el gimnasio "se cuidará con esmero la desinfección del material después de cada clase y una separación de dos metros entre personas".

Ha añadido que al ser una franquicia, han contado con apoyo en formación y sobre otras pautas que han de seguir. En estos momentos, están en fase selección del personal, ya que van a contratar a unos cinco o seis entrenadores, quienes tendrán opción de crecer dentro de la empresa y asumir funciones con mayor responsabilidad.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por otra parte, ha opinado que los jóvenes emprendedores son un "capital muy valioso" que deberían cuidar las administradores con ayudas e incentivos. Además, ha querido transmitir un mensaje de optimismo porque "la vida sigue abriéndose paso, también en esta época de incertidumbre" y "tenemos que confiar en nuestro potencial, que es mucho".

SIN REPETIR EJERCICIOS EN UN AÑO

Beatriz León ha ahondado en el nuevo método que van a llevar a la ciudad de Zaragoza y ha precisado que en los Global F45Training solo se imparte un tipo de clases, con ejercicios diferentes para cada día del año, ya que dispone de una base de datos con 4.000 diferentes.

Se trata de series cortas, de alta intensidad, "que imitan la biomecánica de los movimientos cotidianos, lo que implica el uso de todo el cuerpo y la activación de varios grupos musculares a la vez", ha descrito. Además, ha agregado, son clases funcionales, donde cada asistente logra su objetivo de salud, "dejando atrás las grandes máquinas de otros centros".

Ha añadido que el fundador de este método, el australiano Rob Deutsch, buscó cubrir el vacío que había entre un gimnasio comercial y el entrenamiento personal. "Podemos decir que F45 se sitúa en medio: entrenas con la atención y la personalización de un centro de entrenamiento personal".

Esto es así porque "no realizas el mismo ejercicio que la persona que está a tu lado y tienes un 'coach' muy pendiente de corregirte, por eso las sesiones son con grupos reducidos" y hay pantallas que marcan los ejercicios y que se adaptan a la necesidades anatómicas y fisiológicas de cada alumno.

Por otro lado, el hecho de ser grupos reducidos genera un sentimiento de comunidad que facilita la sociabilidad entre los asistentes, ha dicho esta emprendedora.

RETO 45-45

Beatriz León ha contado también que poseen el llamado reto de los 45 días y 45 minutos, "un compromiso personal que ataca el metabolismo doblemente desde sus pilares: la alimentación y el ejercicio físico".

El alumno tiene que saber cuál es su objetivo, qué número de entrenamientos va a hacer por semana y, a la vez, se le plantea una reorganización nutricional personalizada. "No es una dieta, sino se trata más bien de un cambio de hábitos", ha aclarado.

Asimismo, mediante una aplicación, los participantes pueden disponer de un vídeo de la sesión de entrenamiento que se haga ese día en el gimnasio para hacer en casa, si no tienen tiempo de acudir a él, de una sesión de recuperación, por si sienten el cuerpo sobrecargado y necesitan movilizarlo y estirarlo y, por último, de una pestaña de alimentación, con una pauta para todas las comidas del día, una lista de la compra semanal y una biblioteca de recetas sanas.

F45 TRAINING PLAZA UTRILLAS

El gimnasio, que se llama F45 training Plaza Utrillas, dispone de un espacio de unos 200 metros cuadrados y abrirá de siete a diez de la noche, con sesiones de 45 minutos durante todo el día.

En este momento, están promocionando la captación de socios fundadores, quienes optarán a un periodo de prueba de dos semanas y, una vez abiertos, si estas personas quieren continuar, tendrán ventajas exclusivas de por vida.

Entre ellas, se encuentran un descuento del 30 por ciento en la cuota mensual y unos regalos valorados entre 150 y 200 euros, como un monitor de frecuencia cardiaca LionHeart de regalo o material deportivo. Se puede reservar su plaza de socio fundador a través de la aplicación F45 training o en la web 'https://f45training.es/plazautrillaszaragoza/home?lang=es'.