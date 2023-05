Dos detenidos por 9 robos en viviendas de localidades madrileñas con el método del 'impresioning'

La investigación arrancó tras localizar en tienda de segunda mano dos teléfonos móviles que habían sido sustraídos en Torrejón y Alcalá

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones acusados de nueve robos en domicilios de distintas localidades de la Comunidad de Madrid bajo el método del 'impresioning' y revenderlos en establecimientos de compraventa de segunda mano, ha informado este viernes la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa.

El operativo culminó con una entrada y registro en el domicilio que compartían ambos autores en Torrejón de Ardoz (Madrid) donde se intervinieron diversas joyas, útiles de cerrajería y 3.000 euros en efectivo.

La investigación arrancó tras localizar en uno local de compraventa de la capital dos teléfonos móviles que habían sido sustraídos en Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, respectivamente.

Las gestiones policiales condujeron a la identificación de dos varones que habían realizado varias ventas en estos establecimientos a lo largo de este año, fundamentalmente de joyas y productos electrónicos, procediendo a su intervención.

A partir del hallazgo de estos efectos, los agentes consiguieron relacionar a estos dos autores con otros robos con fuerza en domicilio, consiguiendo atribuir a ambos individuos un total de nueve hechos delictivos cometidos entre los meses de enero y marzo de 2023 en domicilios de diferentes localidades de la Comunidad de Madrid.

Por estos hechos, los dos autores han pasado a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de nueve delitos de robo con fuerza, resistencia y desobediencia y contra la ley de extranjería.

MÉTODO DEL IMPRESIONING

El método del 'impresioning' o llave falsa consiste en utilizar una copia de la llave de acceso a la vivienda que los ladrones han creado en el mismo momento en el que se disponen a acceder al domicilio.

Los autores introducen una fina lámina de aluminio deformable que se moldea con pequeños movimientos para copiar las muescas del bombín, creando una copia in situ con la que logran acceder a la vivienda.

Esta modalidad delictiva se caracteriza por ser silencioso, ya que no precisa de forzamiento, permitiendo abrir la puerta de acceso y volverla a cerrar sin hacer ningún ruido, no encontrando indicios del robo hasta que su propietario accede al interior de su vivienda.

CONSEJOS POLICIALES PARA EVITAR ROBOS EN VIVIENDAS

Los períodos vacacionales y fines de semana suelen ser los momentos más propicios en los que los ladrones cometen robos en interior de viviendas aprovechándose de la ausencia de los moradores. Por ello, la Policía Nacional intensifica la prevención y facilita a los ciudadanos consejos para evitar ser víctima de estos hechos delictivos.

En primer lugar, recomienda cerrar la puerta de acceso con llave y accionar aquellas medidas de seguridad de las que disponga. Hay que Fijarse si existen testigos de plástico, hilos de pegamento u otros elementos que utilicen para marcar las puertas ya que es un método que suelen emplear para comprobar si hay viviendas deshabitadas

También hay que tener precaución al anunciar que nos vamos de vacaciones siendo prudentes al comentarlo con otras personas o en redes sociales y que la vivienda parezca habitada de la siguiente forma: no dejar bajadas todas las persianas ya que desde el exterior puede llamar la atención de los delincuentes, aprovechar sistemas automatizados que permiten activar de forma periódica las luces u otros dispositivos del hogar y pedir a algún familiar o vecino que nos vacíe la correspondencia del buzón y compruebe el estado de la viviendas.

Se debe tener cuidado con la presencia de desconocidos en la finca: no abrir la puerta a desconocidos y avisar inmediatamente al 091 ante la presencia de sospechosos en el edificio o en la urbanización, no entrar, no tocar y avisar al 091 en caso de que, a la vuelta de las vacaciones, encontremos abierta o forzada la cerradura o la puerta de la vivienda. Y realizar una pequeña inversión en las puertas y cerraduras permite ganar en seguridad, aconseja la Policía Nacional.

En el mercado existen numerosas opciones que dificultan el acceso a los delincuentes