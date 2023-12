Dos cortometrajes seleccionados en Avilés Acción, nominados a los premios Goya 2024

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha hecho públicas las nominaciones para los Premios Goya 2024, entre las que se encuentran dos cortometrajes que formaron parte de la programación de la última edición de Avilés Acción.

Cuentas Divinas (Eulalia Ramón, España, 2022), que formó parte de la Sección Oficial del certamen avilesino, se lleva la nominación al Mejor cortometraje de ficción, según ha informado el Ayuntamiento de Avilés en nota de prensa este domingo.

En la pieza se muestra la liberación del moralismo a través de la protagonista Mónica, quien descubre que el crimen puede ser el sustituto perfecto de los ansiolíticos tras matar a su marido por una desavenencia sin importancia. El cortometraje se llevó en Avilés el Premio del público en la Sección Oficial y el Premio a la mejor interpretación que recayó sobre Celia Freigeiro.

Por su parte, To Bird Or Not To Bird (Martín Romero, España, 2023), que formó parte de la Sección Medioambiente se lleva la nominación al Mejor cortometraje de animación, tras haber ganado en Avilés el Premio del público en la Sección Medioambiente.

En el 2023 y por segundo año consecutivo, Avilés Acción se convirtió en certamen cinematográfico colaborador de la Academia de Cine. De este modo, la Sección Oficial del Festival pasa a ser calificadora para la inscripción de cortometrajes a los Premios Goya. La labor de selección de cortometrajes de la XXII edición de Avilés Acción corrió de la mano de su nuevo programador, el director de cine avilesino David Rodríguez Muñiz.