Domínguez dice que la reducción de las listas de espera va "por el buen camino" y va a "seguir mejorando"

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha afirmado este jueves que "vamos por el buen camino" en la reducción de las listas de espera y ha asegurado que "la situación va a seguir mejorando, lo cual es una buena noticia".

En respuesta a una interpelación de UPN en el pleno del Parlamento de Navarra, Dominguez ha afirmado que con esta mejora los pacientes están "atendidos más rápidamente, los profesionales más satisfechos, demostrando una implicación increíble por la sanidad pública, y para nosotros en el departamento, si los pacientes y los profesionales están bien, no podemos tener mejor recompensa a nuestro esfuerzo y preocupaciones".

El consejero ha asegurado que "somos más que conscientes del problema de accesibilidad que tenemos, de la misma forma que sabemos que hay que tomar medidas y ya tenemos una serie de acciones para ir implementando".

Fernando Domínguez ha señalado que "la solución a las listas de espera es un plan integral con medidas en el corto, medio y largo plazo". "Las de corto plazo ya están en marcha y sabemos que funcionan. Reitero nuestro compromiso de que las condiciones sean óptimas, bajar de media mil pacientes al mes la lista de espera de primeras consultas, y así lo hemos conseguido en el mes de octubre y en el mes de noviembre, con 1.300 y 1.500 pacientes menos esperando una primera consulta respectivamente", ha asegurado.

El consejero ha afirmado que "la fórmula no es mágica, son medidas que con trabajo y compromiso, gracias a todos los profesionales involucrados y a los gestores que están liderando este cambio, están llevándose a cabo".

Además, Fernando Domínguez ha resaltado que desde Salud "se está trabajando intensamente con los profesionales para llevar a cabo una mejor coordinación interhospitalaria, desarrollar diferentes grupos de trabajo directivos y técnicos de los que se deriven nuevas fórmulas y modelos de trabajo que acorten las esperas, mejoren la comunicación entre Atención Primaria y atención hospitalaria o se trabajen nuevos circuitos y métodos asistenciales, como es el ejemplo de la teledermatología, que será una realidad de Navarra en breve, puesto que ya seis centros están comenzando a usarla con un tiempo de respuesta por parte de dermatología de 72 horas como máximo".

Sobre la situación de los servicios de urgencias, Fernando Domínguez ha señalado que, "como es habitual, en temporada invernal están sufriendo una sobrecarga que hace que algunos pacientes tengan que esperar más tiempo". No obstante, ha destacado que "se han contratado casi 80 profesionales y abierto 56 camas en el Hospital Universitario de Navarra para dar soporte a las asistencias que requieren ingresos en urgencias y a la actividad quirúrgica programada para seguir reduciendo las listas de espera".

La parlamentaria de UPN Leticia San Martín ha advertido de que "solo en los últimos cuatro años prácticamente se ha duplicado el tiempo que tenemos que esperar para recibir una cita en los centros de Atención Primaria y si hablamos de una cita con el especialista, esperamos 30 días más de media". "Todo esto ocurre mientras seguimos pagando nuestros impuestos religiosamente. Todos los años pagamos muchos impuestos en nuestra Comunidad y somos una de las Comunidades que está a la cabeza del gasto sanitario. Este esfuerzo económico tiene que revertir en una mejor atención y no en empeorar la atención y en el caso de la accesibilidad al sistema sanitario público creemos que ha empeorado en estos últimos cuatro años", ha subrayado.

San Martín ha afirmado que con la inversión económica realizada por el Gobierno foral "es evidente que la lista de espera va a bajar, de hecho está bajando" pero ha planteado "cómo se reduce la lista". "Se han pagado 620.000 euros en productividad, se ha derivado a la privada 2.500 pacientes, se han realizado 2.500 intervenciones quirúrgicas en la sanidad privada y se han derivado a la privada 11.000 ecografías. Es evidente que con estas cifras se va a bajar la lista de espera, ¿pero hasta cuándo se puede sostener este gasto?", ha cuestionado.

La parlamentaria del PSN Maite Esporrín no ha compartido "la visión catastrofista" expuesta por la parlamentaria de UPN, "que parece que el servicio es totalmente ineficiente" y ha asegurado que es "una evidencia la lenta pero progresiva mejora" en las listas de espera. "No tenemos que relajarnos, sino todo lo contrario y más teniendo en cuenta el incremento de las necesidades de atención sanitaria que estamos sufriendo", ha indicado.

El parlamentario de EH Bildu Txomin González ha considerado que en la última legislatura de UPN se dio "un punto de inflexión, con unos recortes que supusieron pasar de una financiación a la sanidad pública de mil millones a una de 856 millones". "En las pasadas legislaturas, con Gobiernos de PSN y Geroa Bai se mejoró la financiación de la sanidad pública, pero no se ha dado solución a los problemas crónicos y para avanzar en los retos de futuro", ha dicho, para señalar que "lo prioritario es una renovación del sistema público de salud que garantice unos estándares de calidad que nos sitúen como referencia".

Por parte de Geroa Bai, Isabel Aranburu ha valorado que "el plan del equipo que gestiona el departamento está funcionando y ya se está empezando a revertir la situación por todas considerada como inaceptable". "Es sin duda lo más inmediato a corregir por las personas usuarias en primer lugar y por sus profesionales", ha señalado, y ha subrayado que "reducir, si no eliminar las listas de espera, o hacer que la Atención Primaria desarrolle todo su potencial como nivel básico de atención han de ser unos de los objetivos más prioritarios de esta legislatura".

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha afirmado que "las listas de espera que tenemos en estos momentos son inaceptables, es un drama que no se puede justificar por parte de un Gobierno que venía a defender la sanidad pública". "El 10% de la población navarra está esperando una consulta especializada. Con ello se pone de manifiesto que este Gobierno no venía a defender la sanidad pública, porque lo único que ha hecho de momento es empeorarla", ha asegurado.

El parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha señalado que "la derecha como siempre va a hacer batalla" de este tema "para intentar crear un estado social de descontento entre la población y nos dibujan como la peor de las Comunidades Autónomas". "No somos una de las mejores Comunidades pero no somos la peor", ha indicado. López ha afirmado que "no debemos caer en la autocomplacencia y hay que buscar la forma de corregir y mejorar estos datos". Así, ha pedido al consejero que "apriete el acelerador".

Por último, la parlamentaria de Vox Maite Nosti ha destacado que "hay seis leyes y tres decretos forales que garantizan a los usuarios del sistema sanitario público el derecho a que sean atendidos correctamente". "Con seis leyes y tres decretos no hace falta hacer mucho más. Agradezco al consejero que haya hecho un diagnóstico de los problemas que existen en la sanidad navarra. Está haciendo desde mi punto de vista un esfuerzo para superar estos problemas. Lo único que le pediría es que hiciera un poquito más de esfuerzo en un plan de atracción de profesionales al sistema sanitario", ha propuesto.