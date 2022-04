Domínguez (PP) ve "buenos pasos" sobre la financiación de la UJA y espera un acuerdo "bueno para todas las partes"

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha considerado que se están "dando buenos pasos" con respecto a la financiación de la Universidad de Jaén (UJA) y ha confiado en que "en breve se alcanzará un acuerdo que será bueno para todas las partes".

Así lo ha indicado este lunes a preguntas de los periodistas sobre el modelo de financiación universitaria planteado por la Junta de Andalucía y el perjuicio que implicaría para la UJA, según ha denunciado la propia institución académica.

"Ni la UJA va a entrar en riesgo de quiebra o insuficiencia financiera jamás con este Gobierno porque el Gobierno no lo va a consentir, porque así mismo me lo ha transmitido el propio presidente. Y, segundo, Medicina no está en cuestión ni lo ha estado nunca de que vaya a implantarse ya", ha afirmado.

Tras señalar que siempre estará "del lado de donde no pierda Jaén", Domínguez ha indicado que "ya ha habido pasos hacia adelante con la financiación". Al hilo, ha aludido a las declaraciones del consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, en comisión parlamentaria del pasado jueves, de modo "que los fondos europeos se han ampliado, pudiendo permitir que la UJA pueda disponer de ellos".

"Era una de las grandes batallas, que ese crecimiento natural y vegetativo que llevaba a dos millones y pico de pérdida al año a la universidad, no tuviera lugar. Al principio estábamos en un año, ya estamos, al ser plurianual, en dos. Por tanto, tranquilidad al menos en el casi corto-medio plazo", ha comentado.

Junto a ello, ha subrayado que tanto Velasco como el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, han explicado que este modelo "es una orden y está en fase todavía de borrador". En este sentido, ha añadido que "se ha dicho que hay un diálogo abierto donde, si hay que hacer modificaciones o darle otro enfoque, están abiertos a sentarse y a valorarlo".

"Estas cosas siempre se solucionan igual: uno pide cien y otro ofrece cero y, al final, seguramente, nos encontremos en el 50. Y no pasa nada. Yo creo que se están dando buenos pasos en las buenas direcciones fruto de las negociaciones y creo que, al final, en breve se alcanzará un acuerdo que será bueno para todas las partes", ha apostillado.

Cuestionado, además, por las movilizaciones planteadas para este mes por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Universidad de Jaén, el dirigente 'popular' ha apuntado que "para algunas cosas es verdad que tendemos a movernos muy rápido y los partidos tienen a coger la bandera muy rápido".

"Que la sociedad civil se pueda preocupar por la financiación de la UJA, lo puedo entender", ha manifestado, no sin recalcar que la institución no está en riesgo. Ha matizado, en todo caso, que "politizar ciertas cosas no funciona" y se ha referido, especialmente, al PSOE.

Al respecto, ha tachado de "cuanto menos sonrojante" que "lo quieran capitalizar". Ha afeado al secretario general de los socialistas jiennenses, Francisco Reyes, que "salga a dar lecciones" cuando, con sus gobiernos en la Junta, se ha estado "diez años sin modelo de financiación" universitaria, pese a ser "exigida" por instancias europea y nacionales.