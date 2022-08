Domínguez (PP) apuesta por Estrella en la Delegación de la Junta y sin muchos cambios entre los delegados del PP

El presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha señalado que su apuesta es por mantener a Jesús Estrella al frente de la Delegación el Gobierno andaluz, y que no haya "excesivos cambios" entre los actuales delegados territoriales del PP, no así en el caso de los de Cs que "deben cambiar todos".

Así lo ha indicado Domínguez en una rueda de prensa en la que ha señalado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, les ha pedido ser "cautelosos" en lo que respecta a los futuros delegados territoriales ya que "aún quedan segundos y terceros niveles sin nombrar" y no se prevé que se complete el organigrama de nombramientos regionales hasta final de mes, en el Consejo de Gobierno del próximo 30 de agosto.

"No es ningún secreto que mi apuesta para mantener la Delegación del Gobierno es Jesús Estrella y no es ningún secreto que no me gustaría hacer excesivos cambios entre los actuales delegados del PP", ha señalado el dirigente popular a preguntas de los periodistas.

Asimismo, ha añadido que "tampoco es ningún secreto que las delegaciones territoriales que hoy ostentan los representantes del partido de Cs, en principio, si todo va como debe, deben cambiar todos" para ser sustituidos por delegados del PP. En este punto, ha matizado que se trata de una cuestión que "no tiene que ver con la valía" ya que personalmente está "muy orgulloso de todos los delegados" y del trabajo realizado, que ha sido "muy bueno".

"Sin desmerecer a nadie tenemos dentro de la casa peso suficiente y grasa suficiente como para poder dirimir esos puestos entre nuestras propias filas. Creo que es más sensato y más correcto", ha dicho el presidente provincial del PP.

Sobre el actual alcalde de Bailén (Jaén) y coordinador general del PP de Jaén, Luis Mariano Camacho, Domínguez ha indicado que "estará donde el quiera estar" ya sea en una delegación territorial o en la Diputación.

Sobre el inicio del curso político, el dirigente popular ha apuntado que el PP lo retomará a mediados de septiembre con la convocatoria del Comité Ejecutivo y Junta Directiva donde él personalmente propondrá la incorporación del actual director general de Consumo y exsecretario general de Empleo en la anterior legislatura, José Agustín González, como vicesecretario provincial de Economía y Empleo que pasará a formar parte del "núcleo duro de la dirección provincial del PP".

González fue secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo en la Junta de Andalucía durante el anterior mandato y lo hizo como independiente en un área dirigida por Ciudadanos. Ha sido también uno de los nombres que se ha venido barajando en las quinielas para encabezar la candidatura del PP en la ciudad de Jaén de cara a las próximas elecciones municipales.

Además, ha avanzado Domínguez que desde el PP se sigue trabajando en la convención provincial que celebrará el PP el próximo 6 y 7 de noviembre y que se celebrará, si no hay cambios, en la Institución Ferial de Jaén (Ifeja). En dicha convención habrá una serie de paneles de trabajo de los que ya se sabe que uno de ellos será sobre salud y estará dirigido por la Consejera de Salud y Familias, Catalina García, mientras que otro, el de Economía, Energía y Empelo será dirigido por el vicesecretario nacional de Economía del PP, Juan Bravo.

Sobre el cambio de sede del PP provincial, actualmente en la calle San Clemente, Domínguez ha indicado que el local, una antigua oficina de Unicaja, ya está elegido en la Avenida de Granada, muy cerca de Puerta Barrera, y que ahora se está en un proceso de "adecuar económicamente las necesidades del Partido Popular y de Unicaja".

Ha reconocido que "ahora desde Génova son más restrictivos" en lo que respecta a los cambios de sede y en el caso de Jaén el nuevo local "necesita obra" y hay que ajustar números para evitar que , económicamente se nos vaya". Dicho esto, ha subrayado que el acercamiento entre Unicaja y Partido Popular es "total" cuando pase el verano se retomará el tema "dándole forma económica".

Por último, sobre la petición de indulto para el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, el dirigente popular ha manifestado que puede entender y respetar que los compañeros del PSOE, pero "la justicia es para todos y aquí quien la hace la tiene que pagar".

"Si un juez ha dicho que tiene que estar condenado y sentenciado, yo no soy nadie para rebatir eso. Yo lo que quiero es que se haga justicia para todos", ha dicho Domínguez, al tiempo que ha concluido señalando que "el político que esté en primera fila y más a esos niveles tiene que ser consciente de que tiene que ser en todo momento ejemplarizante".