Dolors Feliu (ANC) avisa de que si la independencia no la hacen los partidos "saldrá desde la ANC"

La nueva presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha avisado de que si no se alcanza la independencia desde los partidos catalanes, "el proyecto saldrá desde la ANC, desde las filas del activismo independentista".

En una entrevista en el diario 'El Nacional.cat' recogida por Europa Press este domingo, ha dicho textualmente que el diálogo entre la Generalitat y el Gobierno no lleva a ningún sitio, y ha señalado que el espionaje a líderes independentistas "muestra una represión que no se detiene y que ya no engaña a nadie".

Sobre la hoja de ruta de la ANC y su propuesta de una candidatura cívica para las próximas elecciones en el Parlament, Feliu ha considerado que hay un espacio electoral aún por crear y que "si los partidos no hacen un proyecto por la independencia, hay un desencanto y se malbarata el 52%".

Preguntada por la nueva legislación sobre la lengua en las escuelas catalanas, ha dicho que "no está claro que el acuerdo actual sea la mejor opción, porque se plantea ahora como 'O esta reforma legal o el caos y el peligro para los maestros'".

"Y esta reforma legal es para facilitar que se implante el 25% de castellano. Todas las opciones están sobre la mesa y no hay ninguna buena", ha añadido Feliu.

También ha señalado que por ahora desde la entidad existen reticencias acerca de los Juegos Olímpicos de Invierno porque "España los publicita como suyos", y considera que es difícil que se de un cambio en ese sentido.