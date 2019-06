Dolors Bassa: No quería desobedecer al 80 % de la población que quería votar

JUICIO PROCÉS

La exconsellera de Trabajo Dolors Bassa ha afirmado ante el Supremo que apoyó el referéndum porque era un "mandato democrático" y "no quería desobedecer la demanda del 80 % de la población que quería votar". "Desobediencia habría sido presentarnos con un programa y no cumplirlo. Nosotros lo hemos cumplido".,En su turno de última palabra, Bassa también ha apelado al tribunal que le juzga junto a otros once acusados: "Las generaciones que vienen dependen de su sentencia", qu