La docuficción llega a Cinema Jove con la historia de inmigración china en EEUU 'Starring Jerry as Himself'

La docuficción tendrá presencia en la Sección Oficial de Largometrajes de Cinema Jove a través de la película norteamericana 'Starring Jerry as Himself', en la que el guionista y director Law Chen documenta cómo su padre, inmigrante chino residente en Florida y recientemente jubilado, fue reclutado por la policía china para trabajar como agente encubierto.

Se trata de una pieza "audaz y profundamente personal" en la que Chen difumina las líneas de la realidad sin dejar de ser fiel al sujeto y su historia. "Es un híbrido entre documental y ficción que emplea diversas técnicas cinematográficas para capturar el mundo desde la perspectiva de Jerry", apunta el director, que mantendrá este jueves a las 20.00 horas en La Filmoteca un encuentro con el público.

"Quería crear algo único --prosigue-- que se distanciara del documental tradicional y también reflejara el estado de ánimo de Jerry, así que anidamos una película dentro de otra. Jerry se interpreta a sí mismo, un agente secreto encubierto de la policía china, en una recreación cinematográfica que nos hace olvidar que estamos viendo un documental. Sin embargo, cada escena sigue siendo una observación real de Jerry mientras revive su trauma. Cada conversación escrita a partir de su memoria revela un deseo subconsciente de conexión y afirmación. Cada momento con la familia revela verdades ocultas sobre sus complejas relaciones".

Dirigida por Thapanee Loosuwan, 'Blue again' es un drama protagonizado por una estudiante de moda mestiza -de madre tailandesa y padre blanco- que se embarca en un viaje para salvar el negocio de su familia, enfocado al teñido de índigo. La joven trata de encontrar el tono de azul perfecto para sus diseños antes de que llegue el invierno. Mientras persigue ese objetivo, se reencontrará con su propia identidad.

"Mi ciudad natal está en la provincia de Sakon Nakhon, en el noreste de Tailandia --comenta la directora del filme, Thapanee Loosuwan--. Crecí allí, pero luego me mudé a Bangkok para perseguir mi sueño de convertirme en cineasta. Vivir entre estas dos ciudades me ha dado una sensación de alienación. Me he sentido en conflicto, como si fuera una extraña donde quiera que vaya. Regresé a Sakon Nakhon por primera vez en muchos años para filmar 'Blue Again' y también fue la primera vez que revisé mi propio pasado y las relaciones con amigos y familiares".

La ciudad de Sakon Nakhon es conocida por su conocimiento tradicional del tinte índigo, transmitido de generación en generación. "Es una técnica de teñido que requiere un espíritu minucioso, y el índigo puede adoptar una gran variedad de tonalidades distintas en función de la persona que efectúe el proceso", añade Loosuwan, que a su vez desvela de dónde surgió la inspiración para crear a su protagonista.

"Durante el golpe de Estado de 2014, conocí a una estudiante de último año que estaba estudiando moda y aprendiendo a hacer la tela índigo de Sakon Nakhon. Se sentía como una inadaptada entre sus amigos debido a sus diferentes puntos de vista políticos. Ella siempre ha incorporado sus creencias reprimidas en el diseño de su ropa".

ESTRENO EN ESPAÑA

Dentro de la sección 'True Crime: La nueva fascinación', Cinema Jove acogerá mañana a las 22.30 horas en el CCCC el estreno en España del largometraje canadiense 'Cette Maison' (Myriam Charles, 2022), cuyo punto de partida es el descubrimiento de una adolescente ahorcada en su dormitorio en el año 2008. Si bien todo apunta a su suicidio, el informe de la autopsia revela algo más. Diez años después, la directora y prima de la adolescente examina las causas pasadas y las consecuencias futuras de este crimen sin resolver.

La película, presentada en la pasada edición de la Berlinale, se distingue por su aproximación poética y fantasmagórica al 'true crime'.