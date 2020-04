Una doctora habla al perder a su madre tras contagiarla de coronavirus: “Vivir con esta culpa es lo peor"

Una doctora denuncia el abandono que han sentido los sanitarios al enfrentarse al coronavirus. El portavoz del PP en materia de Sanidad, José Juan Zaplana, leyó en el Parlamento de la Comunidad Valenciana la carta de una doctora que perdió a su madre después de que ella misma la contagiara.

Esta es la carta de la doctora, tras la muerte de su madre

La sanitaria denuncia que no hayan tenido EPI, ni protectores oculares, “el abandono que hemos tenido ha sido total". Relata que ha perdido a su madre tras haberla contagiado por coronavirus, trataba a “60 pacientes diarios” sin ningún tipo de protección.

La doctora vivía con su marido, su hijo y sus padres, pero era la única que salía para ir a trabajar. Denuncia que no llegaron los test para poder saber si estaba contagiada y pide explicaciones a las autoridades políticas, “tengan la dignidad deno pedir perdón para liberar sus conciencias”. La doctora dice que no se conformará con las disculpas, pide que asuman “responsabilidades”: "Nadie dimitirá. En política ya sabemos lo que pasa".

Esta sanitaria se llama Ana y en su carta no solo hace referencia a su situación personal sino también a la de sus compañeros. Antes de contagiar a sus padres y dar positivo en coronavirus, llevaba varias semanas “doblando turnos sin apenas descanso”.

La doctora quiere “tirar el reloj para atrás"

Ángel Medina G.

El portavoz del PP contó en el Parlamento que Ana tomó la decisión de escribir esta carta después de escuchar las palabras de la consejera de sanidad, Ana Barceló, quien alegaba que muchos médicos se habían infectado por estar con sus familias.

Esta sanitaria supo que fue ella quien contagió a su madre después de su fallecimiento. “A mi madre la contagié yo, mi madre, la persona que me dio la vida, yo se la he arrebatado. Esa increíble mujer que me cuidó de pequeña y de mayor, le fallé. He sido incapaz de cuidarla como se merecía y ha tenido que pasar sus últimos días y morir sola”.

A Ana le duele no haber podido estar al lado de su madre en su entierro y lo único que quiere es “tirar el reloj para atrás y exigir que me dieran una EPIpara atender a esos 60 pacientes que veía. Quiero poder volver a atrás para plantarme delante de la Consellería con mi madre y no irnos de allí hasta que nos hicieran este test que el señor Puig y la Consellería decían que estaban haciendo”, recoge su texto.

La médica dice que “vivir con esta culpa es lo peor que le puede deparar a un ser humano” sobre todo cuando “algunos sonríen y dicen que no se pudo hacer nada”. “Rezo cada noche para que mi padre, también positivo, mejore. Y que mi niño, gracias a Dios libre de contagio pueda olvidar cuanto antes”.

La doctora explica que “no para de llorar” en su confinamiento. Además, en el escrito, le dice al portavoz de Sanidad del Partido Popular que estas palabras no son solo en su nombre y que “no nos merecíamos su desprecio cuando tenían que habernos dado el material que necesitábamos”. “No nos lo dieron, cuando reclamábamos test o pruebas nos los negaron. Dígales que, aunque ellos puedan pasar página y seguir con sus trabajos, para mí parte de la muerte de mi madre siempre la llevarán con ellos”.