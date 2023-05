El doctor Ricard Sorio Fuentes aborda 'El peso de las emociones' en relación al sobrepeso y la obesidad

Después de haber publicado su primer libro 'Obesidad con y sin trastorno por atracón: un enfoque de tratamiento multidisciplinar', destinado principalmente a profesionales y estudiantes universitarios, el doctor Ricard Sorio Fuentes ha decidido centrarse en un enfoque "más práctico y de ayuda terapéutica" con su obra 'El peso de las emociones'.

Según ha explicado en una nota la editorial Círculo Rojo, se trata de un libro sobre la gestión de las emociones en relación con el sobrepeso y la obesidad. Para Sorio Fuentes, la mala gestión de los estados emocionales se vincula hacia conductas de ingesta desadaptadas que conllevan al ser humano a cometer episodios de atracón, ingestas nocturnas o conductas impulsivas de picoteo hacia alimentos poco saludables para compensar las emociones en búsqueda también de un placer inmediato que compense así ese sufrimiento.

Con su libro, el autor pretende "enseñar a la persona a corregir y a rehabilitar su conducta alimentaria sin dejarse llevar por lo que entendemos 'hambre emocional' y comer únicamente lo que necesitamos y cuando lo necesitamos".

La publicación está dirigida "a todas las personas que presentan sobrepeso y obesidad, así como cualquier trastorno de la conducta alimentaria que han batallado por muchos tratamientos dirigidos a conseguir una pérdida de peso, pero que no han logrado el control para mantenerlo y no recuperarlo dado que no han trabajado sus emociones conjuntamente con todo lo referido a la alimentación".

Sin embargo, también va dirigido a toda la población general porque "todos en mayor o menor grado sufrimos esta consecuencia del hambre emocional y esa mala gestión de la esfera afectiva que la canalizamos en un desorden alimentario". Sorio Fuentes destaca la importancia de una intervención psicológica centrada en la conducta alimentaria y las emociones.

"La obesidad es multifactorial, no solo se debe a unos malos hábitos alimentarios, a un estilo de vida como el sedentarismo, la genética o a otras muchas causas. Una mala canalización de las emociones también sería uno de los principales desencadenantes de la enfermedad", apunta el autor para quien "la baja autoestima, la tristeza, la ansiedad, el estrés, el aburrimiento, la soledad pueden estar asociados a ese descontrol pudiéndonos llevar a trastornos clínicos, como son el trastorno de atracones o el síndrome de ingesta nocturno".

Ricard Sorio Fuentes (Vilanova i la Geltrú, Barcelona. 1971) es licenciado y doctor en Psicología Clínica y de la Salud, máster en Medicina Conductual y máster en Psiquiatría y Psicología Médica por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) con una dilatada experiencia en el tratamiento de la obesidad y de los trastornos de la conducta alimentaria.

Ha dirigido y ha participado en diversos estudios científicos en colaboración con diferentes universidades del país, todos ellos centrados en el estudio de la obesidad. Ha publicado diversos trabajos en revistas internacionales como en la 'Obesity Surgery' y en el 'International Journal of Eating Disorders', así como también la publicación en el año 2019 de un libro académico basado en toda su experiencia como investigador bajo el título 'Obesidad con y sin trastorno por atracón: un enfoque de tratamiento multidisciplinar'.

En su trayectoria y dedicación clínica, ha dirigido diferentes subunidades de psicología, todas ellas formando parte de unidades de obesidad. Actuamente se responsabilidad de la Unidad de Clínica Egos Hospital El Pilar QuirónSalud, (Barcelona) desarrollando programas de intervención psicológica de orientación Cognitiva-Conductual, todos ellos centrados en el tratamiento de la obesidad y los TCA.

Su trabajo ha dado lugar a la participación en diversos congresos y comunicaciones de índole nacional e internacional representados por diversas asociaciones médicas y científicas como la SEEDO (Sociedad Española para el estudio de la Obesidad), SCRITC (Societat catalana de Recerca i Teràpia del Comportament), Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears y a la divulgación de su trabajo en diversos medios de comunicación.