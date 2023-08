El doctor del Hospital de Guadalajara Emiliano Corpas publica el libro 'Endocrinología Clínica del Envejecimiento'

El doctor Emiliano Corpas, endocrinólogo del Hospital Universitario de Guadalajara y profesor clínico de Endocrinología de la Universidad de Alcalá de Henares durante 36 años, acaba de publicar 'Endocrinología del Envejecimiento. Aspectos Clínicos en Esquemas e Imágenes', la edición en castellano de la obra 'Endocrinology of Aging: Clinical Aspects in Diagrams and Images' que aborda la endocrinología clínica durante esta etapa de la vida.

El libro, cuya edición en inglés fue publicada en febrero de 2021 por Elsevier, se presenta revisado y actualizado al incorporar cuatro nuevos capítulos que recogen los últimos conocimientos y la evidencia científica recabada hasta enero de 2023, ha informado la Junta en nota de prensa.

Cuenta con el aval científico de las Sociedades Españolas de Endocrinología y Nutrición, Ginecología y Obstetricia y de la Asociación para el Estudio de la Menopausia. También ha sido avalado por la Sociedad de Nutrición y Endocrinología de México y la Asociación de Endocrinología y Diabetes de Colombia.

Se estructura en 24 capítulos que abordan los sistemas endocrinos y metabólicos específicos con temas que van desde los principios básicos del envejecimiento y sus implicaciones endocrinológicas y nutricionales hasta aspectos como la diabetes, la osteoporosis, los problemas tiroideos, la menopausia o la cirugía endocrinológica en las personas mayores, entre otros.

Es una obra innovadora y de gran relevancia con vocación divulgativa y docente que reúne el conocimiento de 72 expertos internacionales del área de la endocrinología y de la gerontología clínica y experimental. Recoge las aportaciones de endocrinólogos clínicos, geriatras, médicos internistas o cirujanos endocrinos de España, Latinoamérica y Estados Unidos.

Para su creación se ha contado, entre otros muchos, con la participación de María Jesús Cancelo, José Manuel Machín y Robert Torres, especialistas de los servicios de Ginecología y de Medicina Interna del Hospital de Guadalajara.

La obra ofrece contenidos basados en la evidencia científica y en los últimos conocimientos de las alteraciones que suceden durante el proceso de envejecimiento. Aborda los cambios fisiológicos y las características de los trastornos hormonales y metabólicos de la edad avanzada, centrándose en la edad como factor esencial para el diagnóstico y tratamiento.

Para ello incorpora recursos educativos para la endocrinología y el metabolismo del envejecimiento e incluye imágenes y esquemas que convierten la obra en "una guía de referencia fácil de usar en el entorno clínico".

Se estima que en el año 2030 habrá unos 1.400 millones de personas mayores de 60 años en el mundo, cifra que ascenderá hasta los 2.100 millones en 2050. En España, el Instituto Nacional de Estadística estima que, de mantenerse esta tendencia demográfica, el porcentaje de población de más de 65 años será del 30 por ciento en 2030 frente al 20,1 por ciento actual.

Todo ello, subraya Corpas, representa un desafío para todas las especialidades dada la necesidad de incorporar principios geriátricos en la práctica clínica y la exigencia de conocer con más profundidad la fisiología y la patología de la edad avanzada.

NUEVO PROYECTO DE ENDOCRINOLOGÍA GENERAL

El libro fue presentado en el Colegio de Médicos de Madrid con presencia de los editores españoles y estadounidenses, con el propio Emiliano Corpas, Marc R. Blackman y George Crousos, así como el vicedecano de Transformación Digital de la Universidad de Alcalá, Juan Ramón Velasco. Asimismo, la obra se ha presentado ya en ciudades de Estados Unidos, Colombia, Méjico y Panamá y próximamente se hará en Paraguay y en Ecuador.

Durante su presentación en España también se daba a conocer un ambicioso proyecto denominado 'Book series of Endocrinology, Diabetes and Metabolism in Diagrams and Images'. Es un proyecto aprobado por Elsevier de los Estados Unidos por el que en los próximos años se pretende crear una obra en un formato "muy visual y basado en esquemas de imágenes".

Contará con 17 monografías de las áreas más destacadas de la endocrinología general (no sólo del envejecimiento), para lo que contará con la participación de autores de todo el mundo, y algunas de dichas monografías también se editarán en castellano por Elsevier de España.

Este proyecto tiene su origen en un libro electrónico que Emiliano Corpas presentó en el año 2012 en el que, en 50 capítulos y 2.700 diapositivas, recogía toda la endocrinología general que se va a actualizar con este nuevo proyecto.