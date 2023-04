DocsValència celebra "la gran fiesta" del documental con su edición más grande y valenciana

El cine documental valenciano vivirá "su gran fiesta" en la VII edición de DocsValència. Espai de No Ficció, que se celebrará del 5 al 13 de mayo. Se proyectarán un total de 51 películas en competición, de las cuales 32 son producciones valencianas.

Además, 7 de estas cintas han pasado previamente por anteriores ediciones de DocsLab-À Punt, una sección enfocada a la formación y el desarrollo de proyectos, lo que refleja "el compromiso del festival con la industria local y el talento emergente de la Comunitat Valenciana".

La edición de este año contará con la participación de 10 proyectos valencianos en el DocsLab-À Punt y 2 en la sección Docs in progress, lo que hace un total de 44 participantes valencianos en el certamen, "la cifra más alta hasta la fecha".

Así lo han destacado los directores del festival, Pau Montagud y Nacho Navarro, en una rueda de prensa celebrada en el edificio Rialto de la Filmoteca de València para presentar esta nueva edición junto con el director adjunto de Audiovisuales del Institut Valencià de Cultura, Francesc Felipe; la directora de la película inaugural 'Domingo, Domingo', Laura García Andreu; el productor de la misma de Suica Films, Rafa Molés; y el director creativo de Filmac y diseñador del cartel del festival, Kike Correcher.

Montagud ha subrayado el carácter valenciano de esta edición, que cuenta con el doble de películas locales que el anterior. "Es la más rica en contenido, no solo en cuanto a la calidad de los documentales, sino también en cuanto a su temática y mensaje", ha comentado.

Además, la cita de 2023 viene "cargada de novedades" y promete ser "la más grande hasta la fecha". El festival se llevará a cabo en cinco sedes, incluyendo los Cines Lys como sede principal, el Octubre Centre de Cultura Contemporània, la Filmoteca, el Col·legi Major Rector Peset y, como novedad, el Centre Cultural La Nau. Además, este año es que se repartirán un total de 17.000? en premios para las mejores producciones de las distintas secciones del festival.

DocsValència ha programado 8 largometrajes especiales dentro de sus proyecciones especiales fuera de competición,. Los temas incluyen proyectos inclusivos de experimentación sonora con materiales reciclados ('Sordonora'), la lucha de Julian Assange contra la extradición a Estados Unidos ('Ithaka. A Father. A Family. A Fight for Justice'), la defensa de los derechos de las mujeres en Irán ('Be My Voice'), la figura controvertida de un anarquista valenciano ('El Kapo'), la búsqueda de memorias perdidas de un abuelo por parte de la directora ('Allende, mi abuelo Allende'), y la historia de un artista labrador en Bogotá, Colombia ('Cantares del páramo').

El festival rendirá homenaje a uno de los grandes maestros del cine documental valenciano, Llorenç Soler, quien falleció en 2022, con una retrospectiva de su obra, que incluirá algunos de sus trabajos más destacados y emblemáticos, así como su aportación al cine documental en España. El encuentro también contará con la presencia del aclamado director Godfrey Reggio, quien ofrecerá una masterclass en línea para todos aquellos interesados en conocer más acerca de su obra y su enfoque creativo. .

En cuanto a las secciones competitivas, esta edición destaca por la ampliación de su oferta y enfoque diverso. 'Global Docs' presentará proyectos de interés internacional, mientras que 'Panorama' mostrará propuestas críticas y reflexivas sobre la realidad nacional. 'Mirades' será la sección dedicada a descubrir el talento local y su compromiso con la sociedad. Y este año, se suma 'Fragments', una nueva sección en competición que presentará una maratón de 16 cortometrajes valencianos, con el objetivo de impulsar y reconocer el talento emergente local.

Durante los días 6 y 7 de mayo de 2023, el festival acogerá una función especial en el OCCC, donde se proyectarán de manera continua y gratuita las 16 historias cortas seleccionadas en la categoría 'Fragments'.

El festival también ha incluido un concurso de producción de cortometrajes llamado Docs en Moviment, en colaboración con la EMT. Los cortometrajes seleccionados tendrán la oportunidad de ser exhibidos durante la clausura del festival y optarán a diferentes premios patrocinados por la Fundación SGAE.

Con el objetivo de "garantizar la objetividad y la calidad del festival", se ha ampliado la selección de miembros del jurado, reuniendo a 12 profesionales especializados en el género documental y el mundo de la cultura.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además, se presenta el "relanzamiento" de la convocatoria 'Docs in Progress', laboratorio de análisis narrativo y edición se enfocará en proyectos documentales en fase final, con un primer corte o 'rough cut' de una extensión mínima de 50 minutos y un máximo de 90.

El codirector de DocsValència, Nacho Navarro, ha destacado la importancia de la sección de industria ya que "desde sus orígenes, siempre hemos considerado que un festival sin su apartado de industria es incompleto". "DocsLab-À Punt tiene como objetivo guiar y aconsejar a directores y productores para que sus proyectos puedan ver la luz", ha apostillado.

Otra de las novedades es el Premio del Público Jameson. Todas las películas en competición tendrán la oportunidad de optar por este premio. Durante todo el festival se colocarán urnas en las sedes de las proyecciones para que el público pueda votar por su película favorita.

Francesc Felipe ha destacado la consolidación de DocsValència "como un referente del cine documental en España, un género fundamental para reflexionar sobre la realidad política y social de nuestro tiempo".

Por su parte, Kike Correcher, director creativo de Filmac y diseñador del cartel de esta edición, que se teje en torno a la palabra 'THINK', representando "una invitación a explorar y cuestionar nuestra comprensión del mundo", ha indicado.

PELÍCULA INAUGURAL

Tras su paso por el Thessaloniki International Documentary Festival, la producción valenciana 'Domingo Domingo', dirigida por Laura García Andreu y producida por Suica Films, será la película encargada de inaugurar la séptima edición del festival valenciano en su estreno en España.

Laura Garcia Andreu ha comentado que su objetivo con este documental era mostrar todo lo que hay detrás de la producción de la naranja, un elemento muy identitario y valenciano, pero del cual no se sabe mucho sobre las personas que trabajan en ello. "El DocsLab fue donde todo comenzó, estar aquí de nuevo presentando la película es cerrar un círculo", ha añadido en referencia al laboratorio de proyectos del festival donde se gestó la película.