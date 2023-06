Doce largometrajes y cien cortos componen la Sección Oficial a Concurso del Festival de Cine de Islantilla

La Organización del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna-Islantilla Cinefórum (Huelva) ha dado a conocer este viernes la relación de doce largometrajes y cien cortos que compondrán la Sección Oficial a Concurso de su edición de 2023, y que aspiran a alzarse con los Premios Luna de Islantilla.

Este Festival, que celebrará su decimosexta edición durante los meses de julio y agosto, desplegará su programación en el Patio del Centro Activo de Islantilla, abierto a todos los públicos con sesiones gratuitas al aire libre y bajo la luz de la luna estival.

Representando a veintinueve nacionalidades diferentes, Islantilla Cinefórum incluirá doce largometrajes y cien cortos a concurso dentro de su Sección Oficial. En concreto, los largometrajes seleccionados proceden de países como Argentina, Chile, Croacia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México o Perú.

Los largometrajes que se podrán visualizar son: 'Avenâl', de Anna Sandrini (Italia/2022) 'Cazadora', de Martín Duplanquet (Chile/2022) 'Cómo copiarse en un examen', de Ignacio Sarsfield (Argentina/2023) 'Hasta el fin de los tiempos', de Alejandro Molina (México/2022) 'Iberia, naturaleza infinita', de Arturo Menor (España/2023) 'Pachuka', de Tito Catacora (Perú/2022) 'Reflejo', de Bodgan Toma (España/2022).

También 'Somewhere over the rainbow', de Gwai Lou (EE.UU/2022) 'Trigal', de Anabel Caso (México/2022) 'Vece od traume', de Vedrana Pribacic (Croacia/2022) 'Voyages en têtes étrangères', de Antonio Amaral (Francia/2022) y 'Vuelta al perro', de Nicolas di Cocco (Argentina/2022).

En cuanto a la relación de cortometrajes seleccionados, las cien obras representan a las cinematografías de Andorra, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, Egipto, España, Estonia, Francia, Grecia, India, Irán, Irlanda, Italia, Kuwait, Luxemburgo, Malasia, México, Portugal, Rusia, Sudáfrica, Suecia y Suiza.