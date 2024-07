Dobrowolski estaba "convencida" de que Mainat al final acabaría pidiendo su absolución

La exmujer del productor televisivo Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski, ha manifestado este viernes en el último turno de palabra que hasta hace unas horas "estaba convencida" de que la acusación que ejerce su entonces pareja acabaría pidiendo su absolución.

En la última sesión del juicio contra Dobrowolski en la sección 20ª de la Audiencia de Barcelona, que ya ha quedado visto para sentencia, ha subrayado que le cuesta creer que su entonces pareja llegara a la conclusión de que había intentado matarlo, cuando lo que hizo fue "luchar por su vida".

El ministerio público, que pide 13 años de cárcel, sostiene que la acusada intentó asesinar a su exmarido la madrugada del 23 de junio de 2020 inyectándole insulina con la excusa de que era un medicamento adelgazante que él utilizaba habitualmente, con el objetivo de causarle una hipoglucemia que resultara mortal.

Según el escrito, la exmujer del que fue miembro del grupo "La Trinca", que estudiaba en ese momento último curso de Medicina, decidió acabar con Mainat cuando descubrió, tras un acceso furtivo a su correo, que en caso de divorcio quedaría excluida del testamento y no podría continuar con su nivel de vida.

"Cuatro años esperando este juicio y hasta hace unas dos horas yo estaba en mi interior convencida de que la acusación particular iba a pedir al final mi absolución, en mi interior lo seguí creyendo en el fondo de mi alma, es duro", ha subrayado.

Además, ha añadido que en el momento en que notó que su marido necesitaba atención intentó socorrerlo: "Luchaba por su vida de la mejor manera que pude, respetando el protocolo que se me había enseñado, desde el momento en que le vi mal", ha indicado.

"Me cuesta creer, no lo asumo en mi interior, que mi exesposo haya llegado a esa conclusión para pedir esta acusación particular, no lo entiendo", ha lamentado.

Dobrowolski ha denunciado que no se hayan incluido unos supuestos videos de seguridad del despacho, y ha cargado contra el informático que declaró que ella le había pedido recuperar archivos del portátil del empresario televisivo: "Es un mentiroso y no es coherente", ha asegurado.