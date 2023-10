"No me va a doblegar ni un ápice", replica a Floro (PSOE) Moriyón, quien agradece la postura de Suárez (Vox)

La regidora se reserva "por el momento" la competencia de Festejos y da entrada a Nuria Bravo (Foro) en la Junta de Gobierno

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha arremetido este lunes contra el portavoz socialista municipal, Luis Manuel Flórez 'Floro' y contra el secretario general de la Agrupación Socialista Gijonesa, Monchu García, a los que ha conminado a dejar las "rabietas", tras sus declaraciones acerca de la salida de Vox del Ejecutivo municipal.

"Tienen que cesar", ha instado la regidora sobre las "rabietas", en declaraciones a los medios de comunicación tras un acto en el Consistorio gijonés, a los que también ha trasladado lo "positivo" de la postura del concejal de Vox, Oliver Suárez, que se mostró contrario a la intención de su partido respecto al Festival Internacional de Cine de Gijón, causa de la salida del partido de Santiago Abascal del Gobierno local.

Moriyón, asimismo, ha pedido a la oposición que se dedique a lo suyo y, particularmente, ha animado a Floro a que interiorice la doctrina de su propio partido.

Esta, según la alcaldesa, se basa no en que gobierne quien más votos tiene, sino quien logra más apoyos, aunque hayaa que buscarlos fuera de España o haya que cambiar la ley después o la ley de leyes, la Constitución. Al tiempo, ha recalcado que Gijón pidió un cambio en las pasadas elecciones y le ha indicado a Floro que mejor miraba cómo fue al Pleno de Investidura presumiblemente con 12 apoyos y salió con dos menos, con alusión a IU.

"Por más que haya empezado a insultarme en el Pleno de investidura, y que después de 100 días me siga insultando, no me ha a doblegar ni un ápice", ha advertido a Floro.

A este le ha señalado, en esta línea, que ya puede seguir 'insultándola' hasta el fin de mandato, que ni la va a desestabilizar ni va a desestabilizar al Gobierno local. Ha recalcado, unido a ello, que Floro es una persona "de cierta experiencia", a lo que ha recalcado que ella procura tener respeto y dedicarse a trabajar por Gijón.

Respecto al edil de Vox, ha visto "muy positivo que haya, según ella, desautorizado a su partido y se haya posicionado en contra de culminar la destrucción del FICX que su partido había puesto en marcha "a modo de emboscada".

Con sus declaraciones, ha señalado que Foro interpreta que finalmente no ayuda a completar esa "destrucción de un festival con mas de 60 años de historia.

Por otro lado, y en sustitución de la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha avanzado que la concejala de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo, ocupará un puesto en la Junta de Gobierno local.

Además, las competencias de Festejos las mantiene la alcaldesa "de momento", ha indicado. "Creo que las voy a tener una buena temporada", ha agregado.

No ha querido a entrar a valorar, en cambio, si están abiertos a negociar con el edil de Vox los presupuestos. Ha indicado, en este caso, que están en fase inminente para la elaboración de los mismos t que toca sentarse a cuadrar ingresos y gastos. Ha adelantado, eso sí, que en la primera quincena de diciembre quieren llevar el anteproyecto de presupuestos al Pleno. "Es lo que centra todas mis energías y mis esfuerzos", ha destacado Moriyón.