La doble ración de Consejos de Ministros solo aparenta más actividad y otras noticias que debes conocer

1. La doble ración de Consejos de Ministros solo aparenta más actividad

En política, el espacio que uno no ocupa, lo acapara otro. Esa parece ser la directriz de Pedro Sánchez con su convocatoria dos veces por semana del Consejo de Ministros, los martes y los viernes, durante este mes de diciembre. Los resultados de la estrategia puesta en marcha son inciertos, pero el Presidente intenta copar la iniciativa para dar imagen de actividad.

La jugada representa un cambio del paso gubernamental en esta cuenta atrás del 2021 en el intento de condicionar el tablero público bajo las hojas del BOE, marcar la agenda, mostrar a las claras que quien posee toda la capacidad de decisión es el Ejecutivo y, de paso, tratar de romper la cintura a un PP venido arriba al albur de favorables augurios demoscópicos.

2. Juan Marín, en TRECE: "Tanto Moreno como yo siempre hemos pensado en Andalucía antes que en nuestro partido"

Vídeo

Ciudadanos se prepara en Andalucía para el año electoral que se avecina, haya adelanto o no, con unas "primarias exprés" que han sido convocadas este martes, comenzarán mañana y estarán resueltas en una semana.

Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, ha explicado en ‘El Cascabel’ de TRECE para cuándo serán estas elecciones: “El próximo año van a ser seguro, de eso no hay duda. La última fecha posible sería el 27 de noviembre, sin embargo, el primer periodo de sesiones hay que culminarlo porque van a ser seis meses muy intensos para que no haya un parón en la recuperación económica de Andalucía. No hemos valorado la posibilidad que se celebre antes de septiembre. Tenemos muchas iniciativas que tienen que terminarse en el primer periodo de sesiones. Juanma y yo hemos hablado de esto después de que la pinza de VOX tumbara los presupuestos”.

3. La familia de Canet de Mar pide garantizar la seguridad de su hijo tras pedir el 25% de clases en castellano

Este jueves se debe comenzar aplicar el 25% de castellano en las aulas del colegio de Canet de Mar, después de que la familia del alumno de cinco años pidiese que se cumpliese la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, avalada después por el propio Tribunal Supremo.

La solicitud de esta familia, conocida el pasado jueves, derivó en una serie de amenazas y acciones de acoso en redes sociales, en las que se llegó a sugerir que se apedreara la vivienda de la familia que quería que su hijo recibiese la cuarta parte de sus clases en castellano.

4. Los contagios y la incidencia acumulada continúan al alza en varias autonomías al finalizar el puente

Los contagios por coronavirus siguen al alza en varias comunidades autónomas que han ofrecido datos actualizados este miércoles, al finalizar el puente de la Constitución, mientras España se aproxima al riesgo alto en la sexta ola de la pandemia al alcanzar los 290 casos por cada 100.000 habitantes. El Ministerio de Sanidad no ha actualizado los datos de coronavirus este miércoles 8 de diciembre, por ser un día festivo, pero el martes informó de una subida de 42 puntos en la trasmisión desde el viernes y de 43.808 nuevos contagios (10.952 cada día).

5. La UE prepara con EEUU un "arsenal de sanciones" contra Rusia si invade Ucrania

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha indicado este miércoles que la UE prepara en coordinación con Estados Unidos un "arsenal de sanciones" contra Rusia para responder a una posible agresión militar a Ucrania, aunque ha descartado medidas "preventivas" contra Moscú.

"Si ocurriera lo que nos estamos esforzando en evitar, un ataque militar clásico, naturalmente que Rusia tendría que enfrentarse a un sistema muy severo de sanciones", ha señalado el jefe de la diplomacia europea en un encuentro con medios españoles en Bruselas.