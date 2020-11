La divergencia sobre los PGE acrecienta la brecha en el independentismo

Las posturas divergentes sobre la tramitación de los Presupuestos del Estado acrecientan aún más la brecha en el seno del independentismo, especialmente entre los socios de gobierno JxCat y ERC, a falta de tres meses para las elecciones catalanas del 14 de febrero.

El trayecto del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 deberá sortear este miércoles su primer escollo con el debate de las siete enmiendas a la totalidad, entre ellas las de Junts per Catalunya y la CUP, aunque con toda probabilidad serán rechazadas y se proseguirá con la tramitación.

Un debate en el Congreso al que los partidos independentistas acuden con posiciones antagónicas: en contraposición a JxCat y la CUP y sus enmiendas a la totalidad, ERC y PDeCAT son en cambio partidarios de permitir la tramitación en un escenario de pandemia y negociar con el Gobierno.

Una actitud que ha provocado hoy duras críticas de JxCat a esas dos formaciones. "La enmienda a la totalidad es un toque de atención. Nos sorprende la predisposición acrítica de otras formaciones políticas cuando ya sabemos que el Gobierno no cumple nada", ha señalado la vicepresidenta y portavoz de JxCat, Elsa Artadi, en rueda de prensa.

Si bien desde JxCat se sigue insistiendo en que habrá voluntad de "sentarse y negociar" con la Moncloa sobre las cuentas más adelante, Artadi ha mantenido la línea argumental expresada en los últimos días por la portavoz en el Congreso, Laura Borràs, al lamentar que son unos presupuestos "insuficientes para Cataluña".

Una postura que difiere claramente Esquerra, su socio en la Generalitat, que tiene clara su decisión de no presentar una enmienda a la totalidad del proyecto de presupuestos, dado que los republicanos consideran una grave irresponsabilidad bloquear su tramitación en el contexto actual de pandemia.

Los republicanos se mantienen pues en la misma casilla que el PDeCAT, que ha calificado de "incomprensible" que JxCat presente enmienda a la totalidad: "No entendemos qué ganan los catalanes simplemente porque se retornen y no se negocien los presupuestos", ha dicho el secretario de organización del PDeCAT y diputado en el Congreso, Ferran Bel, en declaraciones a RNE-Ràdio4.

Pese a seguir dentro de JxCat en el Congreso, los cuatro diputados del PDeCAT coinciden con ERC en su negativa a instalarse el "no por el no y el no a todo" y apuestan en cambio por permitir la tramitación, la negociación y la presentación de enmiendas parciales que "pueden mejorar la inversión en Cataluña", y a partir de entonces "ver cuál es la posición del Gobierno" y decidir su voto final, que en ningún caso será "gratis".

Las diferencias entre fuerzas independentistas se hacen aún más evidentes a tres meses vista de las elecciones catalanas del 14 de febrero, para las que los partidos empiezan a calentar motores, ultimar sus primarias y diseñar sus estrategias respectivas.

Así, en paralelo a su voluntad de diálogo con el Gobierno, ERC ha dado paso este lunes a una "ofensiva judicial para denunciar el "espionaje político al independentismo", en relación a las conversaciones grabadas en la operación Voloh, según ha confirmado en rueda de prensa la portavoz de ERC, Marta Vilalta.

Esa ofensiva contempla, por un lado, que el líder de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, haya presentado ante la fiscalía una denuncia en la que reclama que se investigue por qué fue grabada supuestamente por la Guardia Civil una conversación suya de carácter privado y luego fue filtrada a un medio de comunicación.

En paralelo, los republicanos han llevado al Congreso un total de 140 preguntas dirigidas al Gobierno sobre esa operación, además de una solicitud de comparecencia del ministro del Interior, ya que los republicanos se preguntan por qué un gobierno de PSOE y Podemos "no actúa" para impedir el "espionaje político".

Pero también Esquerra ha recibido reproches de los socialistas, en este caso desde el PSC, cuya viceprimera secretaria, Eva Granados, ha criticado la "incompetencia" que, en su opinión, están demostrando los republicanos como gestora de servicios públicos durante la COVID-19.