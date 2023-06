El PP, dispuesto a involucrarse en un gobierno de Trias o Collboni pero pone condiciones

El alcaldable del PP por Barcelona, Daniel Sirera, ha presentado este jueves una propuesta con medio centenar de condiciones para un eventual pacto con Xavier Trias (JxCat) o Jaume Collboni (PSC), que no se limitaría a facilitar la investidura, sino a "involucrarse" en el gobierno municipal.

En una rueda de prensa en la sede del PP Catalán en Barcelona, Sirera ha avanzado además que iniciará en las próximas horas una ronda de contactos con la entidades de la sociedad civil, económica, cultural y constitucionalista para sondear su postura sobre la situación de la ciudad, algo que tendrá en cuenta para su decisión final.

Tras reunirse el martes con el candidato socialista y ayer miércoles con el cabeza de lista de Junts, Sirera ha admitido su "decepción", al haber constatado que ambos dirigentes solo le han expresado "su deseo de ser alcaldes", pero no le han expuesto su proyecto de ciudad y programa a aplicar, ha lamentado.

"Lo importante no es quién, sino para hacer qué. Nosotros no participaremos en un mercadeo de sillas ni un intercambio de cromos con nadie. Queremos hablar de propuestas concretas y programáticas", ha avisado.

Con ese objetivo, ha presentado su "propuesta de pacto para Barcelona", un documento con 43 condiciones en ámbitos de seguridad, ocupación, desarrollo económico, social, limpieza, movilidad, cultura, vivienda, urbanismo o infraestructuras.

En paralelo, el candidato popular iniciará hoy mismo "un proceso de escucha activa" con la sociedad barcelonesa, con organizaciones del ámbito económico, social, cultural y constitucionalista, para escuchar sus propuestas y tener también en cuenta su posicionamiento con vistas a la futura investidura. "Pero la decisión la tomaré yo".

"QUIERO INVOLUCRARME EN LA GOBERNABILIDAD Y CONDICIONARLA"

Preguntado sobre si estaría dispuesto a entrar en un gobierno municipal liderado por Trias o Collboni, Sirera ha sido claro: "Mi voluntad es condicionar el futuro municipal todos los días del mandato. ¿Eso quier decir que quiero estar en el gobierno? Me gustaría estar en el gobierno municipal. No he venido a hacer alcalde a alguien y pasarme cuatro años viendo los toros desde la barrera. Quiero involucrarme en el gobierno", ha aseverado.

Su voluntad es, pues, "implicarse al máximo en la gobernabilidad de Barcelona", para lo que reclama un "compromiso" a ambos alcaldables, de quien ha admitido que ahora "no se fía".

"Queremos ser decisivos", ha remarcado Sirera, que ha asegurado que su objetivo es "echar a Ada Colau", pero también evitar que la ciudad se ponga al servicio del independentismo.

Por ello, ha advertido a Trias de que un posible apoyo no solo dependerá de propuestas programáticas, sino también por una línea roja clara: renunciar al independentismo y a un pacto con ERC. "Para eso, que no cuenten conmigo. No haremos alcalde a alguien que apuesta por la independencia. Trias deberá decidir si quiere renunciar a poner en Barcelona al servicio de los independentistas", ha espetado.

Y, en segundo lugar, ha emplazado a Collboni a decidir "si quiere gobernar de la mano de aquellos que han destrozado la ciudad", en alusión a los comunes. "Si quiere le dé apoyo para encontrarme a los dos meses a Colau en el ayuntamiento, que no cuente conmigo tampoco", ha señalado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pero sobre si estaría dispuesto a investir a Collboni con apoyo de los comunes, con la condición de que Colau renuncie, Sirera ha recordado que "entre Colau y Janet Sanz tampoco hay demasiada diferencia", aunque no ha cerrado la puerta, ya que su prioridad serán los aspectos programáticos.

El dirigente ha subrayado que antepondrá su condición de ciudadano de Barcelona a su partido, por lo que las elecciones generales no condicionarán su decisión; y respecto al "frente común" que negocian ERC, Junts y CUP para el 23J, ha advertido de que "Cataluña ya no aguanta más frentes comunes" y ha pedido al president Pere Aragonès que "deje de engañar a la gente" y "abandone el "frentismo".