PP, dispuesto a hablar con PSOE y CPM para formar Gobierno estable de futuro

El PP, partido mayoritario en la Asamblea de Melilla con 10 de sus 25 diputados, ha mostrado hoy su disposición a sentarse a hablar con la segunda fuerza política, Coalición por Melilla (CPM), y el PSOE como partido nacional, para sentarse a hablar y conformar un Gobierno "estable de futuro" para los próximos 8 años en la ciudad autónoma.

El presidente del PP de Melilla, Juan José Imbroda, que ha sido presidente del Gobierno de Melilla durante los últimos 19 años hasta que el 15 de junio fue proclamado Eduardo de Castro (Cs) con el apoyo de CPM y PSOE, ha hecho este llamamiento a ambas formaciones unos minutos después de concluir el acto institucional del Día de Melilla.

Imbroda ha justificado en declaraciones a los periodistas este ofrecimiento del PP tras escuchar el discurso de De Castro, que ha calificado como "vacío, vacuo, sin contenido y autojustificativo de por qué se sienta uno en un sillón que no le corresponde", al tener Cs un único diputado.

El líder popular ha considerado "amortizado" a De Castro como presidente tras asistir al acto institucional del Día de Melilla con un "Gobierno incompleto" por la ausencia de los miembros de CPM, el partido que sustenta el mayor peso del Ejecutivo con 8 de sus 13 escaños en la Asamblea, al no estar de acuerdo con la conmemoración del 17 de septiembre.

"Un presidente que viene sin el Gobierno completo, ya me dirán qué clase de presidente es. No puede ser presidente con un diputado, no puede serlo porque no tiene fuerza, ni respaldo popular ni votos, y eso en democracia se paga, como ha pasado hoy aquí", ha explicado Imbroda justo antes de hacer su llamamiento al PSOE y CPM "para hablar del futuro inmediato".

Eso, ha dicho, es "lo que el PP quiere ofrecer a la sociedad melillense en el Día de Melilla" con el objetivo de resolver "el problema de desgobierno, sin rumbo ni programa, en el que hay enfrentamientos y problemas de fricciones entre grupos", con el objetivo de "buscar una solución de futuro para la ciudad" para los próximos 8 años.

Imbroda no ha descartado la moción de censura para llevar a cabo la opción que plantea el PP a CPM y PSOE para conformar "un Gobierno en condiciones con la inmensa mayoría" y en el que todas las formaciones "remen en la misma dirección", habida cuenta que es "un instrumento más que está dentro de la Constitución y el Estatuto de Autonomía".

Imbroda también se ha mostrado partidario a no ser él quien lidere ese Gobierno que plantea el PP, ya que al ser preguntado por ello, ha respondido que "todo se puede hablar" y ha admitido que tiene "pocas ganas" de seguir en política, tanto de presidente como de diputado en la Asamblea.

Sin embargo, ha apuntado que no ha renunciado a su acta, como anunció el 15 de junio, porque "hay un guirigay en el Gobierno que no es justo", si bien ha insistido en que él no es "el presidente del futuro", sino que lo ha sido presidente y del pasado", y ha aclarado que con esta propuesta no busca su carrera política, sino "la de la ciudad".