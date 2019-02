Disfruta de la resaca de los Goya en la que Vox fue ausente pero protagonista

1) Almodóvar negó la existencia de Vox y así le responde el partido de Abascal

Pedro Almodóvar se mostró este sábado rotundo en la alfombra roja de los Premios Goya al ser preguntado por Vox: "le niego la existencia". "Sobre ese partido he decidido no hablar ni nombrarlo y me gustaría que hicierais lo mismo, le niego la existencia", dijo al ser preguntado por su opinión.

Las palabras del cineasta manchego no han pasado inadvertidas. El líder de la formación política, Santiago Abascal, no dudó en reaccionar en las redes sociales.

2) La reflexión de un oyente de COPE sobre Jesús Vidal que remueve las conciencias de los actores "superprogres"

Jesús Vidal consiguió este sábado el Goya al mejor actor revelación por su papel en "Campeones" de Javier Fesser, en la que interpreta a uno de los jugadores del equipo de baloncesto que entrena Javier Gutiérrez. "Ustedes han distinguido a un actor con discapacidad. No saben lo que han hecho", dijo Vidal al recoger el premio y mencionó tres palabras: "inclusión, diversidad, visibilidad".

El actor emocionó al auditorio con sus agradecimientos y compartió el premio con sus compañeros de reparto. "Sin vuestra frescura, espontaneidad y talento esto no hubiera sido posible", ha asegurado. Por último, quiso darle las gracias también a los miembros de su familia: “A mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros”.

3) Esto es lo que opina Herrera sobre la gala de los Goya

La gala de los Goya 2019, celebrada este sábado en Sevilla, ha sido la más visto en share de los últimos nueve años y la más seguida en millones de espectadores desde 2016. Andreu Buenafuente y Silvia Abril aprobaron con nota la prueba de presentar estos premios, aunque la gala fue como todos los años larga y algo tediosa.

En su programa de este lunes en COPE, Carlos Herrera ha hecho el mismo diagnóstico. "Fue una gala aburrida y plúmbea como todas, deshaciéndose en dedicatorias interminables. Lo de toda la vida. Y además con mitin político contra el Estado de Israel para que no vaya a Eurovisión", ha dicho el comunicador.

4) Así responde Vox a la feminista Leticia Dolera

A pesar de que ni Santi Abascal ni ningún representante de Vox fueron invitados a los premios Goya, la formación de Santi Abascal estuvo muy presente en los premios del cine español.

Por ellos fue preguntado, por ejemplo, Pedro Almodóvar. Un poco más significada, quizás por disponer de una carrera menos prolífica y reconocida que la del director manchego, ha sido la directora y actriz Leticia Dolera, famosa enarbolada del feminismo, a pesar de que en su día rechazó contratar a una actriz por estar embarazada.

5) Las mejores 'pullas' de Buenafuente y Silvia Abril

Buenafuente y Abril han conducido una gala de los Goya en la que se han reído de todo, sobre todo de ellos mismos. En una gala que ha querido ser elegante, ágil y poco arriesgada, en la que se ha hablado también de los límites del humor, y en la que Andreu Buenafuente y Silvia Abril han comenzado por el final con unas imágenes en las que se les veía huyendo de la gala perseguidos por el director de la Academia de Cine, Marino Barroso, y de un montón de actores "por haberse cargado la fiesta del cine español".

6) Vox se lleva su "premio" de cine dos días después de los Goya

Menos de una semana después de que Vox propusiera a la Academia de Cine crear una película sobre el almirante Blas de Lezo, se ha conocido que Enrique Cerezo producirá una miniserie de 4 episodios que estarán dirigidos por Álvaro Sáenz de Heredia.

La propuesta llegó por parte del partido de Santiago Abascal que, tras no recibir la invitación por parte de la Academia para acudir a la gala de los Goya del pasado 2 de febrero. “Les recomendamos que hagan una película sobre Blas de Lezo, así más españoles acudirían a las salas de cine y no tendrían que pedir subvenciones”.

El proyecto saldrá adelante en formato de miniserie de 4 episodios que estará producida por Enrique Cerezo y dirigida por Álvaro Sáenz de Heredia, conocido por sentarse tras las cámaras de proyectos encabezados por cómicos como “El robobo de la jojoya” de Martes y Trece y “Papá Piquillo” con Chiquito de la Calzada. La serie será un “biopic” o adaptación biográfica con un estilo bélico.

7) Abascal ya incendió las redes antes de los Goya al destapar “la mafia en torno al cine español”

La 33 edición de la Gala de los Goya, que se celebró este sábado 2 de febrero en Sevilla, no contó con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni con la de los Reyes ni tampoco con ningún representante de Vox. Esta última ausencia se debe a que nadie de la organización de los premios de la Academia invitó a la formación política emergente.

En un mitin en Toledo, al que acudieron 1000 personas, Santiago Abascal también respondió a la Academia. El líder de Vox ha afeó a aquellos que “persiguen a actores y directores que no son afectos a la izquierda, señalando, apuntando y apartando a los españoles”, lo que hace que “se estén vaciando las salas de cine”. “No pasa nada. Los españoles seguiremos viendo a Clint Eastwood, a Mel Gibson o a quien haga falta”, manifestó el líder de la formación.