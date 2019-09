Dirigentes del PP creen que iniciativa de Errejón perjudicará a Sánchez

Dirigentes del PP han considerado este lunes que la decisión de Más Madrid de presentarse a las elecciones generales con Íñigo Errejón como cabeza de lista ahonda la división de la izquierda y perjudicará al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

En declaraciones a su llegada a la sede del PP para participar en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, los líderes regionales del PP han coincidido en su análisis: "Yo creo que la izquierda está dividida y creo que precisamente el señor Sánchez cada vez lo tiene más complicado", ha asegurado el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

En su opinión, el líder del PSOE "ha hecho un mal calculo" al optar por repetir las elecciones "y se puede llevar una desagradable sorpresa para él y una agradable sorpresa para el conjunto de los españoles" con una pérdida del poder.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado que Errejón aseguró durante la pasada campaña electoral que no iba a dejar la política regional y ha subrayado que, en estos meses, "no lo hemos conocido por nada, no ha hecho más que discursos de odio y no ha propuesto absolutamente nada".

Díaz Ayuso ha considerado que el líder de Más Madrid "de la mano con Pedro Sánchez puede arruinarnos España" de nuevo.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, no ha querido hablar de este asunto y se ha limitado a afirmar: "Siempre he pensado que Errejón es uno de los personajes más sobrevalorados en la política de España".