Dirigente del PSC de Badalona lamenta las insinuaciones sobre el exalcalde

El cuarto teniente de alcalde de Badalona (Barcelona), Rubén Guijarro, ha lamentado este jueves la falta de respeto de la oposición en el ayuntamiento al insinuar sobre supuestos problemas de alcoholismo y dependencia del exalcalde Álex Pastor y se ha puesto "a disposición" del PSC para sustituirlo.

En una entrevista a RAC1, Guijarro, secretario de organización de la federación del PSC en el Barcelonés Nord y miembro del comité general del PSOE, ha apostado por un gobierno socialista en Badalona "con los máximos consensos" y se ha puesto a disposición del PSC para "liderarlo" si se considera oportuno.

Tras la dimisión ayer de Pastor después de ser arrestado por conducir ebrio en pleno confinamiento, Guijarro es el principal líder del PSC en Badalona.

"Estaré a disposición del partido. Si la organización y la ciudadanía hacen que pueda salir investido, no me opondré. Quien me conoce sabe que nunca he tenido ambición en este sentido", ha garantizado.

Por otra parte ha aseverado que ni él ni "nadie" en la ciudad "ha visto nunca" a Pastor, que fue detenido también por agredir a los agentes que lo interceptaron, "con síntomas evidentes de alcoholismo" y ha lamentado que la oposición así lo haya insinuado.

Guijarro, que también es miembro de la Junta de Gobierno de la Diputación de Barcelona, ha considerado una "falta de respeto" los comentarios del líder del PPC, Xavier García Albiol, y de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, quienes aseveraron que los "problemas de dependencia" de Pastor son conocidos en la ciudad.

Según el concejal socialista, si el PSC expulsó a Pastor de su militancia y lo instó a renunciar a todos sus cargos públicos la misma noche en que fue detenido se debe a porque los hechos que cometió "son condenables, incompatibles con el ejercicio de un cargo público", lo que no significa, ha dicho, "que lleven detrás un problema de alcoholismo". EFE

