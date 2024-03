La directora de la OBIA defiende su "idoneidad" en el cargo con su "perfil de gestión" que "cumple con las expectativas"

La directora de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA), María del Mar Pulido, ha defendido su "idoneidad" en el cargo justificando que tiene "un perfil de gestión" que "cumple con las expectativas".

Así se ha expresado Pulido este miércoles durante una comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament solicitada por el PSIB para evaluar su idoneidad para ejercer las tareas de su cargo.

En esta línea, ha defendido su "capacidad de gestión" basada en su experiencia y trayectoria, así como su conocimiento sobre problemáticas de los niños y adolescentes, a raíz de su trabajo en la Fundación Amaranta.

El PP, MÉS per Mallorca y Més per Menorca han coincidido con Pulido al asegurar que tiene el perfil idóneo para ocupar el cargo de directora de la OBIA. "La idoneidad la supera con éxito", ha apuntado el diputado de Més per Menorca, Josep Castells.

El diputado socialista Omar Lamin, por su parte, ha considerado que Pulido es un cargo de confianza del Govern y ha criticado la "hipocresía" del PP que "vota a favor del pin parental, que es lo contrario a lo que defiende Pulido".

((Habrá ampliación))