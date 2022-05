La directora del CNI da explicaciones en la comisión de secretos oficiales, que se constituye dos años después

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban acudirá este jueves al Congreso para dar explicaciones por el espionaje que sufrieron Sánchez, Robles y los líderes independentistas. Lo hará en la comisión de secretos oficiales, que se rearma, tras dos años sin constituirse y, en esta ocasión, contará con miembros de Bildu, la CUP o ERC, entre otros. La directora del CNI dará explicaciones después de que este miércoles, la ministra de Defensa, volviera a defender tanto su cartera como el propio organismo

Los 10 diputados que escucharán a la directora del CNI deberán dejar sus teléfonos en un casillero habilitado para la ocasión, como marca el protocolo de seguridad para recibir secretos de estado. Definida por un antiguo compañero suyo como una persona prudente, rigurosa, seria y una máquina de trabajar, Esteban acude a la Cámara Baja con documentos físicos que avalan la legalidad de su trabajo. En el centro de la atención, los 60 nombres desvelados por un estudio de la Universidad de Toronto, los espiados por 'Pegasus'.

Según informan a COPE fuentes cercanas a los servicios de inteligencia, no todos fueron seguidos por el CNI, sino que se habría tratado de un chequeo de ambiente panorámico, más que de un objetivo concreto, algo que podría haber interesado a otro tipo de actores, internos o internos.

Dos de los presuntos espiados forman parte de la comisión

En su comparecencia, Paz Esteban se enfrentará con los portavoces de los grupos independentistas, entre los que incluso hay dos que se encuentran entre los espiados según 'The New Yorker': Miriam Nogueras de Junts y Albert Botran de la CUP. También están en esa lista los diputados Jon Iñarritu, de Bildu; y Ferran Bel, del PDeCAT, aunque ellos no pueden acceder a la Comisión de Gastos Reservados. La directora del CNI llega al Congreso con algunas voces dando por hecho su cese --"será cabeza de turco", dijo este martes el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros--, aunque también ha recibido este miércoles el respaldo de la ministra de Defensa.

En el escrito registrado para pedir su comparecencia, el Gobierno señala que Paz Esteban explicará "las conclusiones del ejercicio del control interno del CNI", sin mencionar expresamente el programa 'Pegasus' con el que supuestamente se espiaron los teléfonos móviles. El escándalo del espionaje ha puesto a la directora del CNI en el centro de la diana de partidos como ERC, la CUP o Junts, que han pedido que se depuren responsabilidades y han apuntado directamente a los servicios de inteligencia.

También el socio de coalición del Ejecutivo, Unidas Podemos, ha señalado la necesidad de asumir responsabilidades políticas por el "escándalo" del espionaje y, aunque no ha puesto nombres, ha señalado al CNI. Este miércoles, en la comparecencia de Robles ante la Comisión de Defensa, el portavoz 'morado', Pablo Echenique, ha pedido que se asuman "responsabilidad política al máximo nivel" por el espionaje a líderes independentistas porque "la situación actual es insostenible".